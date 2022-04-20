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Süper Lig'de yılın enleri belli oluyor! Trabzonspor zirveyi kaptırdı...

20.04.2022 20:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'un şampiyonluğuna kesin gözüyle bakılırken ligin en iyi oyuncuları da belli olmaya başladı. Süper Lig'de gol yollarına en çok katkı yapan isimlerde zirve değişti. Trabzonspor'da Nwakaeme istatistik olarak zirveyi Kasımpaşa'nın golcüsü Umut Bozok'a kaptırdı. İşte tüm liste...

Umut Bozok

Umut Bozok

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
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Süper Lig'de en skorer oyuncular yavaş yavaş belli oluyor. Ligin bitmesine 5 hafta kala gol krallığı ve asist krallığı büyük merak konusu oldu. Toplam gol katkısında zirveyi Trabzonspor'un yıldız ismi Nwakaeme, Kasımpaşa'nın parlayan yıldızı Umut Bozok'a kaptırdı. İşte tam liste...

SÜPER LİG'İN ENLERİ...

SABA LOBJANIDZE - HATAYSPOR (16)

SABA LOBJANIDZE - HATAYSPOR (16)
Ankaragücü formasıyla Türkiye'ye gelen ancak Hatayspor'da coşan Gürcü oyuncu, 8 gol, 8 asistlik performansıyla kariyerinin en parlak dönemini geçirirken, 16 gollük katkısıyla da Hatay'ın en önemli kahramanlarından birisine dönüştü.

ALEXANDRU MAXIM - GAZİANTEP FK (16)

ALEXANDRU MAXIM - GAZİANTEP FK (16)
Gaziantep'e geldiğinden bu yana dikkatleri üzerine çeken Rumen futbolcu bu sezon da takımının öne çıkan ismi oldu. 11 kez rakip fileleri sarsan 31 yaşındaki futbolcu 5 defa da gol pası verdi.

MARIO BALOTELLI- ADANA DEMİRSPOR (16)

MARIO BALOTELLI- ADANA DEMİRSPOR (16)
Sezon başında sürpriz bir şekilde Mavi Şimşekler'e imza atan dünyaca ünlü yıldız, Türkiye'de adeta kendisini yeniden buldu. Ligde 12 gol, 4 asistlik katkısıyla dikkat çeken İtalyan oyuncu, söz konusu performansıyla yıllar sonra milli takımdan davet dahi aldı.

ALEXANDER PESIC - FATİH KARAGÜMRÜK (16)

ALEXANDER PESIC - FATİH KARAGÜMRÜK (16)
İstanbul ekibinde beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen Sırp futbolcu şimdiden ligde 13 kez ağları havalandırdı ve 3 de asist yaptı. Devre arasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin resmen istediği Pesic, İstanbul'da mutlu olduğunu dile getirerek teklifi reddetmişti.

ANDREAS CORNELIUS - TRABZONSPOR (17)

ANDREAS CORNELIUS - TRABZONSPOR (17)
Trabzonspor golcüsü Alexander Sörloth'u kaybetse de yerini yine İskandinav ve fizikli bir forvetle, Andreas Cornelius'la doldurmuştu. Danimarkalı futbolcu da beklentileri karşılayarak 13 gol, 4 asistle takımını sırtlayan isimlerin başında geldi.
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor Edin Visca Anthony Nwakaeme
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