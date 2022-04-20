Süper Lig'de yılın enleri belli oluyor! Trabzonspor zirveyi kaptırdı...

Süper Lig'de en skorer oyuncular yavaş yavaş belli oluyor. Ligin bitmesine 5 hafta kala gol krallığı ve asist krallığı büyük merak konusu oldu. Toplam gol katkısında zirveyi Trabzonspor'un yıldız ismi Nwakaeme, Kasımpaşa'nın parlayan yıldızı Umut Bozok'a kaptırdı. İşte tam liste...

SÜPER LİG'İN ENLERİ...

SABA LOBJANIDZE - HATAYSPOR (16) Ankaragücü formasıyla Türkiye'ye gelen ancak Hatayspor'da coşan Gürcü oyuncu, 8 gol, 8 asistlik performansıyla kariyerinin en parlak dönemini geçirirken, 16 gollük katkısıyla da Hatay'ın en önemli kahramanlarından birisine dönüştü.

ALEXANDRU MAXIM - GAZİANTEP FK (16) Gaziantep'e geldiğinden bu yana dikkatleri üzerine çeken Rumen futbolcu bu sezon da takımının öne çıkan ismi oldu. 11 kez rakip fileleri sarsan 31 yaşındaki futbolcu 5 defa da gol pası verdi.

MARIO BALOTELLI- ADANA DEMİRSPOR (16) Sezon başında sürpriz bir şekilde Mavi Şimşekler'e imza atan dünyaca ünlü yıldız, Türkiye'de adeta kendisini yeniden buldu. Ligde 12 gol, 4 asistlik katkısıyla dikkat çeken İtalyan oyuncu, söz konusu performansıyla yıllar sonra milli takımdan davet dahi aldı.

ALEXANDER PESIC - FATİH KARAGÜMRÜK (16) İstanbul ekibinde beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen Sırp futbolcu şimdiden ligde 13 kez ağları havalandırdı ve 3 de asist yaptı. Devre arasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin resmen istediği Pesic, İstanbul'da mutlu olduğunu dile getirerek teklifi reddetmişti.