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Süper Lig'in eski yıldızı Fenerbahçe'ye, kesenin ağzını açtılar! İşte Jesus'un yeni prensi

19.04.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe zirve takibini sürdürürken, son haftalarda yükselişini sürdürüyor. Transferde de temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Bertrand Traore

Bertrand Traore

BUF Burkina Faso
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe bir maç eksik ile Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunuyor.

YENİDEN FORM YAKALADI

YENİDEN FORM YAKALADI

Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile sezona başlayan Sarı-Lacivertliler özellikle ligin ilk haftalarındaki performansıyla alkış toplarken, verilen Dünya Kupası arasının ardından düşüşe geçmişti. Aradan sonra liderliği Galatasaray'a kaptıran Jorge Jesus ve öğrencileri, son haftalarda yeniden form yakaladı.

Şampiyonluk hesaplarının yanı sıra transferde de önemli adımlar atmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in eski yıldızı için girişimlere başladı.

BERTRAND TRAORE...

BERTRAND TRAORE...

Fenerbahçe'nin sezon başında girişimlerde bulunduğu Bertrand Traore beklenmedik bir şekilde Başakşehir'e imza atmıştı. Turuncu-Lacivertlilerle 1 yıllık kiralık sözleşme yapan başarılı futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrası ocak ayı sonunda Aston Villa'ya geri dönmüştü.

2 MAÇTA 2 GOL

2 MAÇTA 2 GOL

Yaşadığı diz sakatlığını atlatan Bertrand Traore, Aston Villa forması ile Premier Lig'de çıktığı son 2 maçta da gol atma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, süre aldığı Leicester City ve Nottingham Forest'e karşı fileleri sarsmayı başardı.

KESENİN AĞZINI AÇACAK

KESENİN AĞZINI AÇACAK

Akşam'ın haberine göre; Yeni sezona daha iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, yıldız transferleri için kolları sıvadı. Bu bağlamda ilk hedef olarak Bertrand Traore belirlendi. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin son yılına girecek Bertrand Traore için bu kez kesenin ağzını açacak.

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Aston Villa Başakşehir Jorge Jesus fenerbahçe Süper Lig 10 sezon süper li

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