Süper Lig'in eski yıldızı Fenerbahçe'ye, kesenin ağzını açtılar! İşte Jesus'un yeni prensi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, zirvenin en yakın takipçisi konumunda bulunan Fenerbahçe bir maç eksik ile Galatasaray'ın 9 puan gerisinde bulunuyor.
Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus ile sezona başlayan Sarı-Lacivertliler özellikle ligin ilk haftalarındaki performansıyla alkış toplarken, verilen Dünya Kupası arasının ardından düşüşe geçmişti. Aradan sonra liderliği Galatasaray'a kaptıran Jorge Jesus ve öğrencileri, son haftalarda yeniden form yakaladı.
Şampiyonluk hesaplarının yanı sıra transferde de önemli adımlar atmak isteyen Fenerbahçe, Süper Lig'in eski yıldızı için girişimlere başladı.
Fenerbahçe'nin sezon başında girişimlerde bulunduğu Bertrand Traore beklenmedik bir şekilde Başakşehir'e imza atmıştı. Turuncu-Lacivertlilerle 1 yıllık kiralık sözleşme yapan başarılı futbolcu, yaşadığı sakatlık sonrası ocak ayı sonunda Aston Villa'ya geri dönmüştü.
Yaşadığı diz sakatlığını atlatan Bertrand Traore, Aston Villa forması ile Premier Lig'de çıktığı son 2 maçta da gol atma başarısı gösterdi. 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, süre aldığı Leicester City ve Nottingham Forest'e karşı fileleri sarsmayı başardı.
Akşam'ın haberine göre; Yeni sezona daha iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, yıldız transferleri için kolları sıvadı. Bu bağlamda ilk hedef olarak Bertrand Traore belirlendi. Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin son yılına girecek Bertrand Traore için bu kez kesenin ağzını açacak.