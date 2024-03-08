MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Survivor 2021' yarışmacısı Merve Aydın sessiz sedasız evlendi! İşte düğünden kareler...

'Survivor 2021' yarışmacısı Merve Aydın sessiz sedasız evlendi! İşte düğünden kareler...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.03.2024 10:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem Survivor'da yarışan 29 yaşındaki basketbolcu Merve Aydın, uzun zamandır aşk yaşadığı Yunus Özbek ile Mersin'de nikâh masasına oturdu.

Survivor tüm hızıyla devam ederken yarışmacıların hayatları da sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Chef GPT

MERSİN'DE EVLENDİ

Milli basketbolcu Merve Aydın, 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Survivor yarışmasıyla hafızalara kazınan Merve Aydın, Mersin’de uzun zamandır aşk yaşadığı Yunus Özbek ile evlendi.

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nda forma giyen sporcu ile Yunus Özbek’i, mutlu günlerinde sevenleri ve dostları yalnız bırakmadı.

Merve Aydın, nikâh töreninde çekilen fotoğraflarını, "Bir ömür" mesajı ve sonsuzluk emojisiyle Instagram hesabından paylaştı. 

Ünlü ismin paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum geldi. Aydın'a, "Sonsuz tebrikler, ömür boyu mutluluklar", "Harika görünüyorsun", "Tebrikler", "Çok mutlu olun" gibi yorumları yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Merve Aydın sosyal medya yaşında
En Çok Okunan Haberler
İYİ Parti dengeleri değiştirdi! İşte 4 ilde son durum

İYİ Parti dengeleri değiştirdi! İşte 4 ilde son durum

Altın fiyatları zirve yaptı! Kapalıçarşı tıklım tıklım esnaflar ‘30 yıldır böyle kalabalık görmedim’ dedi

Altın fiyatları zirve yaptı! Kapalıçarşı tıklım tıklım esnaflar ‘30 yıldır böyle kalabalık görmedim’ dedi

Portakal'dan gündem olacak çıkış! 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi' dedi, görüntü paylaşıp vurguladı: Bak bu kadar net konuşuyorum

Portakal'dan gündem olacak çıkış! 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi' dedi, görüntü paylaşıp vurguladı: Bak bu kadar net konuşuyorum

Yüzlerce adam taciz etti! Skandal görüntüler...

Yüzlerce adam taciz etti! Skandal görüntüler...

Hindistan'da bir dansçı bir grup erkek tarafından taciz edildi

Hindistan'da bir dansçı bir grup erkek tarafından taciz edildi

Beklenmedik veda! Gözyaşlarına hakim olamadı

Beklenmedik veda! Gözyaşlarına hakim olamadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.