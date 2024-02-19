Survivor'a Sema ve Pınar'ın kavgası damga vurdu! 'Hürrem Sultan hayatın bitti'

Survivor tarihine damga vuracak bir olay daha gerçekleşti. Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor yarışması bu sezona yarışmacıların kavgalarıyla damga vuruyor. Her bölüm bir kavga olan programda bu kez Pınar ve Sema'nın kavgası konuşuldu. Kavgayı ayıran Sercan Yıldırım'ın mimikleri ise sosyal medyada gündem oldu. Eşleşme sırasında yaşanan gerilim oyun başlamadan önce arttı.



