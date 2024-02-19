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Survivor'a Sema ve Pınar'ın kavgası damga vurdu! 'Hürrem Sultan hayatın bitti'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
19.02.2024 00:27 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2024 programı bu sezon yarışmacıların performansından çok kavgalarıyla konuşuluyor. Survivor'ın 37. bölümünde Pınar-Seda-Sema kavgası gündem oldu. Sercan'ın araya girme çabalarının ve mimiklerinin konuşulduğu olayın iç yüzü ortaya çıktı. Eşleşme sırasında yaşanan kavganın çıkış sebebi bakın neymiş! İşte detaylar...

Survivor tarihine damga vuracak bir olay daha gerçekleşti. Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın yaptığı Survivor yarışması bu sezona yarışmacıların kavgalarıyla damga vuruyor. Her bölüm bir kavga olan programda bu kez Pınar ve Sema'nın kavgası konuşuldu. Kavgayı ayıran Sercan Yıldırım'ın mimikleri ise sosyal medyada gündem oldu. Eşleşme sırasında yaşanan gerilim oyun başlamadan önce arttı.


Youtube

Eşleşme sırasından sonra büyük gerilim yaşandı. Pınar, Sema'ya 'O kız(Nefise) senin yüzünden dışarıda kaldı dedi. Sema 'yalan söyleme' diye yanıt verince Pınar 'Ben yalan söylemem o senin işin yanıtını verdi.

Sema ve Pınar'ın eşleşme sırasında yaşadığı gerginlik boyutu büyümeye başladı. 

"PINAR BİLEREK KAVGA ÇIKARTTI"

"PINAR BİLEREK KAVGA ÇIKARTTI"

Sema 'Bu kadar mı şey bir şey yani? Kavga edilecek bir şey değil bu' diyerek, Pınar'ın bilerek kavga çıkarttığını söyledi.

Gerilimin boyutu artarken Pınar, Sema'ya 'Sen şahmeransın' dedi. Seçme sırasında kırmızı takımda anlaşmazlıklar çıktı.

"HÜRREM SULTAN GİBİSİN"

"HÜRREM SULTAN GİBİSİN"

'Hürrem Sultan gibisin', 'Saltanatın bitti' , 'Yedek olarak geldin', 'Ben asım sen yedeksin' gibi cümleler kuran Pınar, Sema'yı fena halde kızdırdı.

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Pınar survivor Sercan Yıldırım kavga Sema Acun Ilıcalı
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