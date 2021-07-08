MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor All Star 2022 ne zaman? Survivor All Star olacak mı?

Survivor All Star 2022 ne zaman? Survivor All Star olacak mı?

08.07.2021 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların en çok izlenen yarışmalarından olan "Survivor"da önümüzdeki dönem kimlerin yarışacağı şimdiden merak konusu oldu. Survivor programı yıllardır seyircisinin ilgisini kaybetmedi. İzleyiciler "Survivor All Star 2022 ne zaman?" , "Survivor All Star olacak mı?" sorusunun yanıtını araştırmaya koyuldu. Acun Ilıcalı Survivor Panaroma'da merak edilen sorunun yanıtını verdi. İşte ayrıntılar...

"Survivor All Star 2022 ne zaman?" , "Survivor All Star olacak mı?" sorusunun yanıtı Survivor 2021'in bitiminin ardından araştırılmaya başlandı. Dünyanın en zorlu yarışmalarından olan Survivor'ın önümüzdeki dönemde hangi yarışmacılarla ekranlarda olacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. İşte ayrıntılar...

Survivor All Star 2022 olacak mı?

Acun Ilıcalı Survivor seyircilerinin merak ettiği soruyu TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panaroma programında yanıtladı.
Ilıcalı Survivor 2022'de All Star'da olabilecek isimleri sıraladı. İşte o isimler: Sude, Anıl Berk, Evrim, Ogeday, Sercan, Berkan, Seda, Elif.
Survivor All Star 2022 kadrosunda olacak isimleri açıklayan Acun Ilıcalı Mert'in kadroda olup olmayacağını oylamaya sundu.

SURVİVOR 2020'DE NELER OLDU?

SURVİVOR 2020'DE NELER OLDU?
Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star 2022 kadrosunda saydığı Sercan, Evrim, Bercan ve Mert Survivor 2020 kadrosunda yarıştı.
Uzun ve zorlu mücadelenin ardından son ikiye kalan isimler Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı olmuştu. Survivor finalde ise izleyicilerden en çok oyu alan şampiyon isim Cemal Can Canseven olmuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Evrim Keklik Sercan Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İki elti Yufkacı Muhammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

İki elti Yufkacı Muhammer'e kaçmıştı! Esra Erol'daki olayda flaş gelişme

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

Rus savaş uçakları havalandı haberini alınca...

'Yeter artık Şenol hocam bırakın'

'Yeter artık Şenol hocam bırakın'

Kamu işçilerine zam teklifi

Kamu işçilerine zam teklifi

Dünyayı kahreden fotoğraf karesi!

Dünyayı kahreden fotoğraf karesi!

Kocasından boşanmak istedi, sağ bacağını kaybetti!

Kocasından boşanmak istedi, sağ bacağını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

Müge Anlı hakkında bomba iddia! Acun Ilıcalı devrede

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Süper minisiyle kalça dansı yaptı

Süper minisiyle kalça dansı yaptı

Bir erkekte en çok etkilendiği şeyi açıkladı

Bir erkekte en çok etkilendiği şeyi açıkladı

Önce yüzük sonra Meedo geldi! İşte o görüntü

Önce yüzük sonra Meedo geldi! İşte o görüntü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.