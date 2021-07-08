"Survivor All Star 2022 ne zaman?" , "Survivor All Star olacak mı?" sorusunun yanıtı Survivor 2021'in bitiminin ardından araştırılmaya başlandı. Dünyanın en zorlu yarışmalarından olan Survivor'ın önümüzdeki dönemde hangi yarışmacılarla ekranlarda olacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. İşte ayrıntılar...
Survivor All Star 2022 olacak mı?
Acun Ilıcalı Survivor seyircilerinin merak ettiği soruyu TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panaroma programında yanıtladı.
Ilıcalı Survivor 2022'de All Star'da olabilecek isimleri sıraladı. İşte o isimler: Sude, Anıl Berk, Evrim, Ogeday, Sercan, Berkan, Seda, Elif.
Survivor All Star 2022 kadrosunda olacak isimleri açıklayan Acun Ilıcalı Mert'in kadroda olup olmayacağını oylamaya sundu.
SURVİVOR 2020'DE NELER OLDU?
Acun Ilıcalı'nın Survivor All Star 2022 kadrosunda saydığı Sercan, Evrim, Bercan ve Mert Survivor 2020 kadrosunda yarıştı.
Uzun ve zorlu mücadelenin ardından son ikiye kalan isimler Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı olmuştu. Survivor finalde ise izleyicilerden en çok oyu alan şampiyon isim Cemal Can Canseven olmuştu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum