"Survivor All Star 2022 ne zaman?" , "Survivor All Star olacak mı?" sorusunun yanıtı Survivor 2021'in bitiminin ardından araştırılmaya başlandı. Dünyanın en zorlu yarışmalarından olan Survivor'ın önümüzdeki dönemde hangi yarışmacılarla ekranlarda olacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. İşte ayrıntılar...