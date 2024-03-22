Survivor All Star'da iddialı yarışmacı adaya veda etti! Gözyaşları sel oldu

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da aksiyon ve heyecan hiç bitmiyor. Yarışmacıların tartışmaları ve birbirlerine karşı söylemleri sosyal medyada gündem oluyor.



ADAYA VEDA EDEN İSİM...

Survivor All Star'ın son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. ilk eleme adayı Hakan Hatipoğlu, ikinci eleme adayı Bozok Gören, üçüncü eleme adayı Batuhan Karacakaya, dördüncü eleme adayı Özgür Tetik olmuştu.

Survivor All Star'da düellonun ilk tur eşleşmelerinde Hakan Hatipoğlu, Bozok Gören karşısında 5-1'lik skorla galip gelerek adını eleme potasından sildirdi.

DÜELLODA KAYBETTİ Özgür Tetik'te 2-0'dan çevirerek 5-4'lük skorla Batuhan Karakacayı mağlup etti. Final turunda Bozok, Batuhan'a 5-0 kaybederek adaya veda eden yarışmacı oldu.