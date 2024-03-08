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  4. Survivor All Star'da ortalık yine karıştı! Hakan'dan Batuhan ve Yasin hakkında olay iddia

Survivor All Star'da ortalık yine karıştı! Hakan'dan Batuhan ve Yasin hakkında olay iddia

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.03.2024 15:23
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Survivor All Star'da bu sezon kaos ve heyecan hiç bitmiyor. Yarışmacılar arasındaki tartışmaların nefes kestiği yarışmada bu defa Hakan Hatipoğlu'nun Yasin ve Batuhan hakkındaki iddiası gündem oldu. Dominik'te yaşananları izleyenlerin ağzı açık kaldı.

Bu sene SMS'in olmadığı Survivor All Star'da heyecan hiç bitmiyor. Yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar sosyal medyanın gündemine oturuyor.

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SURVIVOR'DA BOMBA ANLAR

Son olarak Mustafa Kemal'in elendiği yarışmada bu defa herkesi şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Yarışmanın iddialı isimlerinden Hakan Hatipoğlu Batuhan ve Yasin hakkında bir iddia ortaya attı.
Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı; 'Rakibim olan Batuhan Acun Medya'dan yarışmacıların çalıştığı bir set var onu istedi. Gidip mavi takımın onayı var demiş. Ben prodiksiyona gidip bunu kabul etmediğimi söyledim ve vericekseniz de basket topunu vermeyin diye bir cümle kullandım.

BOMBA İDDİA...

BOMBA İDDİA...
Prodiksiyonda bunu kabul etti. İstemiyorsanız bunu vermeyiz dediler ve o topu vermediler. Fakat sonra oyun alanından Yasin bu topu almış.

'ORMANDAN SES DUYDUM'

'ORMANDAN SES DUYDUM'

Bir sabah daha gün ağarırken ormandan bir ses geldiğini duydum. Merak ettim ve gittim düzenek kurulmuş. Batuhan atıyor bir kişi topları topluyor bir kişi de taktik veriyor. Adada patlak bir top vardı herhalde onunla çalışıyorlar dedim.

Bu yeni bir topmuş hiç ses çıkarmadım. Adada öğleden sonra yine aynı çalışmayı görünce bunun yeni top olduğunu anladık.' dedi.
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Anahtar Kelimeler:
survivor sosyal medya turu
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