Survivor All Star'da ortalık yine karıştı! Hakan'dan Batuhan ve Yasin hakkında olay iddia

Bu sene SMS'in olmadığı Survivor All Star'da heyecan hiç bitmiyor. Yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar sosyal medyanın gündemine oturuyor. Beklenmedik veda! Gözyaşlarına hakim olamadı



SURVIVOR'DA BOMBA ANLAR

Son olarak Mustafa Kemal'in elendiği yarışmada bu defa herkesi şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Yarışmanın iddialı isimlerinden Hakan Hatipoğlu Batuhan ve Yasin hakkında bir iddia ortaya attı.

Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı; 'Rakibim olan Batuhan Acun Medya'dan yarışmacıların çalıştığı bir set var onu istedi. Gidip mavi takımın onayı var demiş. Ben prodiksiyona gidip bunu kabul etmediğimi söyledim ve vericekseniz de basket topunu vermeyin diye bir cümle kullandım.

BOMBA İDDİA... Prodiksiyonda bunu kabul etti. İstemiyorsanız bunu vermeyiz dediler ve o topu vermediler. Fakat sonra oyun alanından Yasin bu topu almış.

'ORMANDAN SES DUYDUM' Bir sabah daha gün ağarırken ormandan bir ses geldiğini duydum. Merak ettim ve gittim düzenek kurulmuş. Batuhan atıyor bir kişi topları topluyor bir kişi de taktik veriyor. Adada patlak bir top vardı herhalde onunla çalışıyorlar dedim.