Survivor macerası başlıyor! Dominik'e giden Survivor All Star yarışmacılarından veda mesajları

Survivor 2022 All Star yarışması için geri sayım başladı. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar Dominik'e uçtu. Sevdiklerine sosyal medyadan veda eden yarışmacılar paylaşımlarıyla öne çıktı. 15 Ocak 2022 tarihinde başlayacak olan Survivor All Star macerası Temmuz ayına kadar devam edecek.
ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLERDE KİMLER VAR?
Survivor All Star ünlüler takımında, Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir ve Birsen Bekgöz yer alıyor.
Gönüllüler takımı kadrosu ise Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Yasin Obuz, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Sude Burcu, Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik ve Seda Aydemir'den oluşuyor.
SURVIVOR ALL STAR YARIŞMACILARINDAN VEDA MESAJLARI
AYCAN YANAÇ
Civciviniz çok heyecanlı! Artık başlıyoruz yarım kalan hikayeme son yazmaya gidiyorum. Sizler için buradayım, sizleri her gün yanımda hissedeceğim dualarınızı eksik etmeyin hepinizi çok seviyorum.
EVRİM KEKLİK
Şu an kalbim göğüs kafesime sığmıyor keşke yanımda olsanız kalbimin hızını hissedebilseniz… Kendime inanarak güvenerek zor bir maceraya gidiyorum. Uzun bir süre zorlukları aşıp derin bir nefes aldıktan sonra yanınıza geleceğim. Ama orada da aldığım her nefes de sizi unutmayacağım.
ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN
Uslu bir çocuk olursan ‘Şirinler’i görür müsün’ bilmem ama dikkatli bakarsan bazı şeyleri fark edebilirsin. Mesela efendi olmanın gereksiz atar yapmaktan daha kıymetli olduğunu, güçlü görünmek ile gerçekten güçlü olmak arasında dağlar kadar fark olduğunu, paylaşmanın sahip olmaktan daha büyük olduğunu, yalnız yiyenin yalnız öldüğünü, yaşamanın sadece nefes alıp vermekten ibaret olmadığını, kendini olmadığın gibi gösterip üstünlük kurmanın aşağılık, takdir etmenin ise bir erdem olduğunu, paranın onur ve şeref satın alamadığını , başarıyı hak etmenin başarılı olmaktan daha önemli olduğunu, merhamet etmeyene merhamet edilmediğini, kısa çöpün uzun çöpten hakkını aldığını, susmanın boş konuşmaktan daha dolu olduğunu, yeri gelince masaya vuranın masa sahibi olandan daha güçlü olduğunu, inandığın şeyi sonuna kadar savunarak ölmenin kabullenerek köle gibi yaşamaktan daha asil olduğunu, hayatın kısa olduğunu , inanmanın başarmanın yarısından fazla olduğunu, meyve veren ağacın taşlandığını, fakat güneşin balçıkla sıvanmadığını, Allah isterse imkansız denen şeylerin de hepsinin olduğunu fark edebilirsin. Birbirinden değerli yarışmacılar ile harika bir All Star sezonu bizleri bekliyor. Rabbim herkesin ailesine sabır, biz yarışmacılara sağlık versin. Önce Allah’ın izni, sonra sizlerin desteği ve vereceğimiz güçlü mücadele ile şampiyon olmaya gidiyorum. Canım eşim Serap, biricik oğlum Aslan ve siz değerli takipçilerim ile kocaman bir aileyiz oğluma söz verdim üzgün bakmayacağım.
ADEM KILIÇCI
Hüzünlü bir akşamüstü, yurda veda ederken. Birlikte çıktığımız son yolculuğumuza kalbimde sizlerle gidiyorum. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız şimdi de yalnız gitmiyorum. Bu yola kazanmayı hayal ederek, kaybetmeyi de göze alarak çıktık. Zor ve uzun bir serüven bizi bekliyor. Ulaşılması gereken bir hedef, verilmesi gereken bir mücadele ve kazanılması gereken bir All Star şampiyonluğu var… Unutmayın; yeni bir hedef, yeni bir mücadele, yeni bir şampiyonluk bizi bekliyor.
BATUHAN KARACAKAYA
Batuhan kaçar... Dualarınızı eksik etmeyin sizleri çok seviyorum her şey çok güzel olacak inşallah..
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