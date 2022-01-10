Survivor macerası başlıyor! Dominik'e giden Survivor All Star yarışmacılarından veda mesajları

ÇAĞAN ATAKAN ARSLAN

Uslu bir çocuk olursan ‘Şirinler’i görür müsün’ bilmem ama dikkatli bakarsan bazı şeyleri fark edebilirsin. Mesela efendi olmanın gereksiz atar yapmaktan daha kıymetli olduğunu, güçlü görünmek ile gerçekten güçlü olmak arasında dağlar kadar fark olduğunu, paylaşmanın sahip olmaktan daha büyük olduğunu, yalnız yiyenin yalnız öldüğünü, yaşamanın sadece nefes alıp vermekten ibaret olmadığını, kendini olmadığın gibi gösterip üstünlük kurmanın aşağılık, takdir etmenin ise bir erdem olduğunu, paranın onur ve şeref satın alamadığını , başarıyı hak etmenin başarılı olmaktan daha önemli olduğunu, merhamet etmeyene merhamet edilmediğini, kısa çöpün uzun çöpten hakkını aldığını, susmanın boş konuşmaktan daha dolu olduğunu, yeri gelince masaya vuranın masa sahibi olandan daha güçlü olduğunu, inandığın şeyi sonuna kadar savunarak ölmenin kabullenerek köle gibi yaşamaktan daha asil olduğunu, hayatın kısa olduğunu , inanmanın başarmanın yarısından fazla olduğunu, meyve veren ağacın taşlandığını, fakat güneşin balçıkla sıvanmadığını, Allah isterse imkansız denen şeylerin de hepsinin olduğunu fark edebilirsin. Birbirinden değerli yarışmacılar ile harika bir All Star sezonu bizleri bekliyor. Rabbim herkesin ailesine sabır, biz yarışmacılara sağlık versin. Önce Allah’ın izni, sonra sizlerin desteği ve vereceğimiz güçlü mücadele ile şampiyon olmaya gidiyorum. Canım eşim Serap, biricik oğlum Aslan ve siz değerli takipçilerim ile kocaman bir aileyiz oğluma söz verdim üzgün bakmayacağım.