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  4. Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı

31.07.2023 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Milli sporcu Sabriye Şengül zaman zaman değişimiyle gündeme geliyor. Survivor Sabriye son olarak Phuket kaçamağı yaptı. Sporcu bikinili pozlarıyla ve son haliyle dikkat çekti.

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'a adını yazdıran isimler arasında yer alıyor.

Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Kaslı vücudu ile beğeni topluyan Sabriye, Tayland'ın meşhur adası Phuket'te küçük bir kaçamak yaptı.

Yoğun tempoda maçlara hazırlanan güzel sporcunun bikinili pozları hayranlarından beğeni topladı.

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Survivor Sabriye Şengül'ün tatil pozlarına "Doğal güzel", "Barbie bebek gibisin", "Filtreden uzak dur", "Doğal halin en iyisi" yorumları geldi.

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YORUMLARDAN SONRA İSYAN ETMİŞTİ

Survivor Sabriye daha önce değişimi hakkında çıkan yorumlara isyan ederek “50 ayrı başarıya imza atsak da kilo vermemiz ya da yüzümüze küçük bir dokunuş yapmamız, bu başarılardan daha fazla konuşuluyor ve her şeyi unutturuyor. Bu kadınlar için asla adil bir durum değil. Türk kadınının başarısı daha çok konuşulmalıdır" demişti.

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Sabriye Şengül turu

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