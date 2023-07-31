Survivor Sabriye Şengül'den Phuket kaçamağı! Bikinili pozlarına yorum yağdı

Boks ve Kickboks'ta 3 Türkiye şampiyonluğu olan Sabriye Şengül Survivor'a adını yazdıran isimler arasında yer alıyor.

Survivor sonrası değişimi ile de dikkat çeken Sabriye Şengül'ün eski halinden eser yok. Kaslı vücudu ile beğeni topluyan Sabriye, Tayland'ın meşhur adası Phuket'te küçük bir kaçamak yaptı.

Yoğun tempoda maçlara hazırlanan güzel sporcunun bikinili pozları hayranlarından beğeni topladı.

Survivor Sabriye Şengül'ün tatil pozlarına "Doğal güzel", "Barbie bebek gibisin", "Filtreden uzak dur", "Doğal halin en iyisi" yorumları geldi.

YORUMLARDAN SONRA İSYAN ETMİŞTİ

Survivor Sabriye daha önce değişimi hakkında çıkan yorumlara isyan ederek “50 ayrı başarıya imza atsak da kilo vermemiz ya da yüzümüze küçük bir dokunuş yapmamız, bu başarılardan daha fazla konuşuluyor ve her şeyi unutturuyor. Bu kadınlar için asla adil bir durum değil. Türk kadınının başarısı daha çok konuşulmalıdır" demişti.