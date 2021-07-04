Survivor şampiyonu İsmail Balaban 'Er Meydanı'na döndü

Büyükşehir Belediyesi ASAT Güreş Takımı’nın Elmalı'daki kampına katılan başpehlivan Kırkpınar öncesi formu ile dikkatleri üzerine çekti.

SURVİVOR ŞAMPİYONU 'ER MEYDANI'NDA!

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi İsmail Balaban Survivor 2021 şampiyonluğunun ardından gözünü yeniden başpehlivanlık güreşlerine dikti.

Balaban, Edirne'de düzenlenecek 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için bir aydır Elmalı'da kampta olan Büyükşehir güreşçileri ile antrenmanlara başladı. İsmail Balaban en kısa sürede eski formunu yakalamayı hedeflediğini belirterek, "Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ne çok kısa bir süre kaldı. Kendimi tam hazır hissetmeden, formumu yakalamadan, güreşlerde yer alıp seyircilerimi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.

O yüzden önümüzdeki Kırkpınar Güreşleri'ni pas geçme durumum var. Ancak ondan sonraki süreçte özellikle Elmalı güreşlerine en iyi şekilde hazırlanıp er meydanlarında güçlü bir şekilde yer alacağım" dedi.

"ÖZLEMİNİ ÇOK ÇEKTİM" Pandemi ve yarışma sürecinden dolayı er meydanlarına hasret kaldığını sözlerine ekleyen Balaban, "Bu süreçte er meydanları hep aklımdaydı. Yarışmadan döner dönmez ayağımızın tozuyla özlediğim er meydanında olmaktan çok mutluyum.