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  4. Survivor kadrosu doğru çıktı! Acun Ilıcalı paylaştı: İsmail Balaban, Adem Kılıççı, Ayşe Yüksel ve dahası... İşte Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler kadrosu

Survivor kadrosu doğru çıktı! Acun Ilıcalı paylaştı: İsmail Balaban, Adem Kılıççı, Ayşe Yüksel ve dahası... İşte Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler kadrosu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Survivor 2025 heyecanı için geri sayım başladı. Herkesin merak ettiği kadro sonunda netleşti. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Survivor 2025 kadrosu doğru çıktı ve ilk tanıtımı Acun Ilıcalı paylaştı İsmail Balaban, Adem Kılıççı, Ayşe Yüksel ve dahası... İşte Survivor 2025 All Atar ve Gönüllüler kadrosu!

Survivor kadrosu doğru çıktı! Acun Ilıcalı paylaştı: İsmail Balaban, Adem Kılıççı, Ayşe Yüksel ve dahası... İşte Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler kadrosu

Survivor 2025 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunacağı Survivor 2025 kadrosu geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkmış ve büyük ses getirmişti.

Resmi açıklamanın dört gözle gelmesi beklenen Survivor 2025 için sonunda beklenen oldu ve ilk tanıtımı Acun Ilıcalı yayınladı.

ALL START

2025 KADROSU ORTAYA ÇIKTI

Survivor 2025 kadrosunda All Star takımında yer alan isimler; İsmail Balaban, Serenay Aktaş, Barış Murat Yağcı, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel ve Adem Kılıçcı olarak duyuruldu.

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SURVIVOR GÖNÜLLÜLER KİMLER?

Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan isimler; Batuhan Gökgoz, Tuğba Yeni, Adilhan Numan, Dilşah Kurt, Mevlüt Koçak, Kübra Avcı, Göksu Küçükali, Kaan Kazgan.

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YORUM YAĞDI

Acun Ilıcalı'nın yayınladığı tanıtım kısa sürede gündem oldu ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Hep aynı kişiler', 'Aynı isimlerden sıkıldık' gibi yorumlar yapıldı.

SURVIVOR NE ZAMAN?

Survivor yeni sezonuyla 1 Ocak 2025'te izleyicisinin karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı survivor kadrosu Survivor 2025
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
Survivor kadrosuna Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ı da dahil etseydin Acun. Reytingleri altüst ederdin.
biktik ayni kisilerden yuh artik
artık sıktı
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