Survivor kadrosu doğru çıktı! Acun Ilıcalı paylaştı: İsmail Balaban, Adem Kılıççı, Ayşe Yüksel ve dahası... İşte Survivor 2025 All Star ve Gönüllüler kadrosu

Survivor 2025 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunacağı Survivor 2025 kadrosu geçtiğimiz günlerde sosyal medyada ortaya çıkmış ve büyük ses getirmişti.

Resmi açıklamanın dört gözle gelmesi beklenen Survivor 2025 için sonunda beklenen oldu ve ilk tanıtımı Acun Ilıcalı yayınladı.

2025 KADROSU ORTAYA ÇIKTI

Survivor 2025 kadrosunda All Star takımında yer alan isimler; İsmail Balaban, Serenay Aktaş, Barış Murat Yağcı, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel ve Adem Kılıçcı olarak duyuruldu.

SURVIVOR GÖNÜLLÜLER KİMLER?

Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan isimler; Batuhan Gökgoz, Tuğba Yeni, Adilhan Numan, Dilşah Kurt, Mevlüt Koçak, Kübra Avcı, Göksu Küçükali, Kaan Kazgan.

YORUM YAĞDI

Acun Ilıcalı'nın yayınladığı tanıtım kısa sürede gündem oldu ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'Hep aynı kişiler', 'Aynı isimlerden sıkıldık' gibi yorumlar yapıldı.

SURVIVOR NE ZAMAN?

Survivor yeni sezonuyla 1 Ocak 2025'te izleyicisinin karşısına çıkacak.