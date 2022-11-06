Taksi 70 lira yazar! Ne yaptın Lukas Podolski! Kendi yarı sahasından gol attı...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor formalarını terleten Lukas Podolski, dünya futbolunda adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı - kırmızılı takımda oynadığı dönemde iki Türkiye Süper Kupa ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşayan Alman yıldız, şu sıralar Polonya Ligi ekiplerinden Gornik Zabrze'de forma giyiyor.

PODOLSKI BÜYÜLEDİ

Polonya Ligi'nin 16. haftasında Gornik Zabrze, Pogon Szczecin deplasmanına çıktı. Miejski im. Floriana Krygiera Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gornik Zabrze'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve kazanan ekibin son golünü Lukas Podolski kaydetti. Lukas Podolski'nin 73. dakikada kaydettiği gol, izleyenleri adeta büyüledi.

KALECİNİN ÖNDE OLDUĞUNU GÖRDÜ...

Karşılaşmanın 73. dakikasında kendi yarı alanında topu kapan Podolski, rakip kalecinin önde olduğunu gördü ve vuruşunu yaptı. Alman yıldızın çektiği şuta file bekçisi engel olamadı ve top ağlarla buluştu.

"TAKSİ 70 LİRA YAZAR"

Lukas Podolski'nin attığı harika gol sonrası takım arkadaşları şaşkınlığını gizleyemezken, sosyal medyadaki futbolseverler, "Taksi o mesafeden 70 lira yazar" şeklinde yorumlarda bulundular.