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Taksi 70 lira yazar! Ne yaptın Lukas Podolski! Kendi yarı sahasından gol attı...

06.11.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde Galatasaray ve Antalyaspor formalarını terletmiş olan ve şu sıralar Polonya Ligi takımlarından Gornik Zabrze'de oynayan Lukas Podolski, gösterdiği performansla yıllara meydan okuyor. Takımının Pogon Szczecin ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Alman futbolcu, müsabakanın 74. dakikasında attığı golle sosyal medyanın gündemine oturdu. Podolski'nin golünü gören futbolseverler, "Taksi o mesafeden 70 lira yazar" yorumlarında bulundular. İşte ayrıntılar...

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Antalyaspor formalarını terleten Lukas Podolski, dünya futbolunda adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı - kırmızılı takımda oynadığı dönemde iki Türkiye Süper Kupa ve bir Türkiye Kupası sevinci yaşayan Alman yıldız, şu sıralar Polonya Ligi ekiplerinden Gornik Zabrze'de forma giyiyor.

PODOLSKI BÜYÜLEDİ

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Polonya Ligi'nin 16. haftasında Gornik Zabrze, Pogon Szczecin deplasmanına çıktı. Miejski im. Floriana Krygiera Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gornik Zabrze'nin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı ve kazanan ekibin son golünü Lukas Podolski kaydetti. Lukas Podolski'nin 73. dakikada kaydettiği gol, izleyenleri adeta büyüledi.

KALECİNİN ÖNDE OLDUĞUNU GÖRDÜ...

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Karşılaşmanın 73. dakikasında kendi yarı alanında topu kapan Podolski, rakip kalecinin önde olduğunu gördü ve vuruşunu yaptı. Alman yıldızın çektiği şuta file bekçisi engel olamadı ve top ağlarla buluştu.

"TAKSİ 70 LİRA YAZAR"

Lukas Podolski'nin attığı harika gol sonrası takım arkadaşları şaşkınlığını gizleyemezken, sosyal medyadaki futbolseverler, "Taksi o mesafeden 70 lira yazar" şeklinde yorumlarda bulundular.

İŞTE LUKAS PODOLSKI'NİN GOLÜ

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