YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Tamales nasıl yapılır? Tamales malzemeleri neler?

Tamales nasıl yapılır? Tamales malzemeleri neler?

06.10.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika mutfağının sevilen sokak lezzetleri arasında yer alan Tamales, mısır koçanı ile hazırlanan geleneksel yemeğin adı. Hindi veya tavuk eti ile hazırlanan tamales için 3 su bardağı mısır unu, 3/4 su bardağı bitkisel yağ ve 3 yemek kaşığı kırmızı biber konservesi gerekli malzemeler arasında yer alıyor.

Tamal ya da tamales, Amerika kıtasında sevilerek tüketilir. Tamales hamurunun içinde çeşitli malzemeler vardır ve muz veya mısır yaprağına sarılarak pişirilir. Yenilmeden önce bu sarılan yaprak, esas yemekten ayrılır. Tamalesin yapımı da oldukça pratiktir. İşte tamales tarifi...

TAMALES MALZEMELERİ

* 3 su bardağı mısır unu * 1 tatlı kaşığı kabartma tozu * 2 su bardağı tavuk suyu * Yarım tatlı kaşığı tuz * 3/4 su bardağı bitkisel yağ
Tavuklu iç harç için: * 1 adet küçük sarı soğan * Acı biber sosu * 2 yemek kaşığı sıvı yağ * 250 gram pişmiş tavuk eti (iri doğranmış) * 3 yemek kaşığı kırmızı biber konservesi * Tuz

TAMALES NASIL YAPILIR?

TAMALES NASIL YAPILIR?
Mısır koçanı kabuklarını hazırlamak için; Kurutulmuş mısır koçanlarının bir yönü düz, diğer tarafı ise sivri olmalı. 15 adet uygun boyutta koçanı geniş bir kabın içine dizin. Sonrasında üzerini biraz geçecek şekilde soğuk su ilave edin. Kabukların üzerine bir tabak koyun ve suya doğru batırın. Bu şekilde yaklaşık 1 saat bekletin.
Mısır unu hamurunu hazırlamak için tuz, kabartma tozu ve mısır ununu bir mikser ile karıştırın. Küçük tencerenin içine tavuk suyu ilave edin ve kısık ateşte buhar tütene dek ısıtın. Tavuk suyu ısınınca içine bitkisel yapı ilave edin ve karıştırın. Tavuk suyu karışımını mısır unlu karışıma ilave ettikten sonra 3-4 dakika boyunca mikserle çırpın.
Tavuklu iç harcını hazırlamak için bir tavaya yağı dökün ve orta ateşte kızdırın. Yağ kızınca içine doğranmış soğanı ilave edin ve 5 dakika kavurun. Sonrasında biberi de ilave edin karıştırmayı sürdürün. Soğanlar pişince karıştırma kabına alın ve üzerlerine pişmiş doğranmış tavuk etini ekleyin. Tavukların üzerine tuz ve karabiber ekledikten sona özdeşleşmesi için karıştırın.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Meksika
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Seviyesiz tartışma: "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben"

Pakize Suda'nın yeğeni canlı yayında anlattı! "Bana her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi

Pakize Suda'nın yeğeni canlı yayında anlattı! "Bana her şeyi unutarak ölmek istiyorum" dedi

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

Boşanma kararı sonrası keyfi yerinde

Talibim arttı! Erkekler olgun kadın seviyor

Talibim arttı! Erkekler olgun kadın seviyor

Olay paylaşım! "Ne yaptın sen Melisa"

Olay paylaşım! "Ne yaptın sen Melisa"

Tavuklu siron tarifi

Tavuklu siron tarifi

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.