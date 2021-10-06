Tamales nasıl yapılır? Tamales malzemeleri neler?

Tamal ya da tamales, Amerika kıtasında sevilerek tüketilir. Tamales hamurunun içinde çeşitli malzemeler vardır ve muz veya mısır yaprağına sarılarak pişirilir. Yenilmeden önce bu sarılan yaprak, esas yemekten ayrılır. Tamalesin yapımı da oldukça pratiktir. İşte tamales tarifi...

TAMALES MALZEMELERİ

* 3 su bardağı mısır unu * 1 tatlı kaşığı kabartma tozu * 2 su bardağı tavuk suyu * Yarım tatlı kaşığı tuz * 3/4 su bardağı bitkisel yağ

Tavuklu iç harç için: * 1 adet küçük sarı soğan * Acı biber sosu * 2 yemek kaşığı sıvı yağ * 250 gram pişmiş tavuk eti (iri doğranmış) * 3 yemek kaşığı kırmızı biber konservesi * Tuz

TAMALES NASIL YAPILIR? Mısır koçanı kabuklarını hazırlamak için; Kurutulmuş mısır koçanlarının bir yönü düz, diğer tarafı ise sivri olmalı. 15 adet uygun boyutta koçanı geniş bir kabın içine dizin. Sonrasında üzerini biraz geçecek şekilde soğuk su ilave edin. Kabukların üzerine bir tabak koyun ve suya doğru batırın. Bu şekilde yaklaşık 1 saat bekletin.

Mısır unu hamurunu hazırlamak için tuz, kabartma tozu ve mısır ununu bir mikser ile karıştırın. Küçük tencerenin içine tavuk suyu ilave edin ve kısık ateşte buhar tütene dek ısıtın. Tavuk suyu ısınınca içine bitkisel yapı ilave edin ve karıştırın. Tavuk suyu karışımını mısır unlu karışıma ilave ettikten sonra 3-4 dakika boyunca mikserle çırpın.