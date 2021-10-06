Tamales nasıl yapılır? Tamales malzemeleri neler?

Tamal ya da tamales, Amerika kıtasında sevilerek tüketilir. Tamales hamurunun içinde çeşitli malzemeler vardır ve muz veya mısır yaprağına sarılarak pişirilir. Yenilmeden önce bu sarılan yaprak, esas yemekten ayrılır. Tamalesin yapımı da oldukça pratiktir. İşte tamales tarifi...
TAMALES MALZEMELERİ
* 3 su bardağı mısır unu
* 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
* 2 su bardağı tavuk suyu
* Yarım tatlı kaşığı tuz
* 3/4 su bardağı bitkisel yağ
Tavuklu iç harç için:
* 1 adet küçük sarı soğan
* Acı biber sosu
* 2 yemek kaşığı sıvı yağ
* 250 gram pişmiş tavuk eti (iri doğranmış)
* 3 yemek kaşığı kırmızı biber konservesi
* Tuz
TAMALES NASIL YAPILIR?
Mısır koçanı kabuklarını hazırlamak için; Kurutulmuş mısır koçanlarının bir yönü düz, diğer tarafı ise sivri olmalı. 15 adet uygun boyutta koçanı geniş bir kabın içine dizin. Sonrasında üzerini biraz geçecek şekilde soğuk su ilave edin. Kabukların üzerine bir tabak koyun ve suya doğru batırın. Bu şekilde yaklaşık 1 saat bekletin.
Mısır unu hamurunu hazırlamak için tuz, kabartma tozu ve mısır ununu bir mikser ile karıştırın. Küçük tencerenin içine tavuk suyu ilave edin ve kısık ateşte buhar tütene dek ısıtın. Tavuk suyu ısınınca içine bitkisel yapı ilave edin ve karıştırın. Tavuk suyu karışımını mısır unlu karışıma ilave ettikten sonra 3-4 dakika boyunca mikserle çırpın.
Tavuklu iç harcını hazırlamak için bir tavaya yağı dökün ve orta ateşte kızdırın. Yağ kızınca içine doğranmış soğanı ilave edin ve 5 dakika kavurun. Sonrasında biberi de ilave edin karıştırmayı sürdürün. Soğanlar pişince karıştırma kabına alın ve üzerlerine pişmiş doğranmış tavuk etini ekleyin. Tavukların üzerine tuz ve karabiber ekledikten sona özdeşleşmesi için karıştırın.