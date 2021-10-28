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  4. Tamer Karadağlı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız, güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavuruyor!

Tamer Karadağlı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız, güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavuruyor!

28.10.2021 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız, güzelliğiyle Instagram'ı kasıp kavuruyor.

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük olan Iraz Yıldız ile aşk yaşadığı için eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Tamer Karadağlı'nın piyanist sevgilisi Iraz Yıldız, güzelliğiyle nefes kesti.

INSTAGRAM'DA EPEY AKTİF

Tamer Karadağlı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Iraz Yıldız, sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor.
6 yaşından beri piyano çalan Yıldız, çocuk yaştan itibaren birçok ödüle layık görüldü.
Dünyanın her yerinde konserler veren genç piyanist, 2015 yılında Bilkent Üniversitesi'ne bağlı olan Müzik Hazırlık Lisesi'nden mezun oldu.
Yıldız, doğal güzelliği ve sansasyonel ilişkisiyle magazin basınında tüm dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.

İşte Iraz Yıldız'ın Instagram pozları

İşte Iraz Yıldız'ın Instagram pozları
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Anahtar Kelimeler:
Tamer Karadağlı
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