Taner Savut'a son veda! Volkan Demirel ağlamamak için kendini zor tuttu, Savut'un annesinin sözleri yürekleri parçaladı

VOLKAN DEMİREL...

Savut'un İzmir'deki cenazesine Savut'un kardeşi Ali Savut ve akrabalarının yanı sıra teknik direktörler Serkan Özbalta, Mehmet Altıparmak, Turgay Altay, Hamza Hamzaoğlu, Erol Bulut, futbolcular ve Savut'un arkadaşları ile spor camiasından birçok isim katılırken, depremin ilk gününden beri afet bölgesinde yardımlarını sürdüren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de namazda hazır bulundu. Demirel, depremden bir gün önce birlikte galibiyet sevinci yaşadığı ekip arkadaşına son kez veda etti.