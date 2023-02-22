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Taner Savut'a son veda! Volkan Demirel ağlamamak için kendini zor tuttu, Savut'un annesinin sözleri yürekleri parçaladı

22.02.2023 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde gerçekleşen deprem felaketinde binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, bunlardan biri de Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut olmuştu. Bu haber, Hatayspor ve futbol camiasını derinden üzerken, Savut İzmir Hacı Fatma Tatari Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Spor camiasından birçok ismin katıldığı cenazede Volkan Demirel'in üzgün hali görülürken, Taner Savut'un annesinin sözleri yürekleri parçaladı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen kentlerden olan Hatay'da ilk depremin ardından yıkılan Rönesans Rezidans'ta yaşayan ve enkaz altında kaldığı öğrenilen Spor Toto Süper Lig temsilcisi Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut'un hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

CHRISTIAN ATSU VE TANER SAVUT...

CHRISTIAN ATSU VE TANER SAVUT...

Aynı binada yaşayan Hatayspor'un yıldız oyuncusu Christian Atsu'nun da Rönesans Rezidans enkazında cansız bedenine ulaşılmıştı.

TOPRAĞA VERİLDİ

TOPRAĞA VERİLDİ

Taner Savut’un cenazesi, defnedilmek üzere Adana'dan memleketi İzmir'e götürülmüştü. Savut için İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı ve ardından toprağa verildi.

VOLKAN DEMİREL...

VOLKAN DEMİREL...

Savut'un İzmir'deki cenazesine Savut'un kardeşi Ali Savut ve akrabalarının yanı sıra teknik direktörler Serkan Özbalta, Mehmet Altıparmak, Turgay Altay, Hamza Hamzaoğlu, Erol Bulut, futbolcular ve Savut'un arkadaşları ile spor camiasından birçok isim katılırken, depremin ilk gününden beri afet bölgesinde yardımlarını sürdüren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de namazda hazır bulundu. Demirel, depremden bir gün önce birlikte galibiyet sevinci yaşadığı ekip arkadaşına son kez veda etti.

"HER ZAMAN BÜYÜK BİR SEVGİYLE HATIRLANACAKSIN"

"HER ZAMAN BÜYÜK BİR SEVGİYLE HATIRLANACAKSIN"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel,yaptığı açıklamada "Kıymetli çalışma arkadaşım, yüreği güzel kardeşim Taner Savut’u kaybetmenin tarif edilemez acısı içindeyim. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun."

ANNESİNİN SÖZLERİ YÜREKLERİ PARÇALADI!

ANNESİNİN SÖZLERİ YÜREKLERİ PARÇALADI!

Taner Savut'un annesi, cenaze aracına giderek oğluna son kez veda etti. Savut'un annesinin "Benim bütün haklarım sana helal olsun. Oğul, peygamberimize komşu olasın. Anan seni hiç unutmayacak..." sözleri yürekleri parçaladı.

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