Taner Savut'a son veda! Volkan Demirel ağlamamak için kendini zor tuttu, Savut'un annesinin sözleri yürekleri parçaladı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinden en çok etkilenen kentlerden olan Hatay'da ilk depremin ardından yıkılan Rönesans Rezidans'ta yaşayan ve enkaz altında kaldığı öğrenilen Spor Toto Süper Lig temsilcisi Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut'un hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Aynı binada yaşayan Hatayspor'un yıldız oyuncusu Christian Atsu'nun da Rönesans Rezidans enkazında cansız bedenine ulaşılmıştı.
Taner Savut’un cenazesi, defnedilmek üzere Adana'dan memleketi İzmir'e götürülmüştü. Savut için İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı ve ardından toprağa verildi.
Savut'un İzmir'deki cenazesine Savut'un kardeşi Ali Savut ve akrabalarının yanı sıra teknik direktörler Serkan Özbalta, Mehmet Altıparmak, Turgay Altay, Hamza Hamzaoğlu, Erol Bulut, futbolcular ve Savut'un arkadaşları ile spor camiasından birçok isim katılırken, depremin ilk gününden beri afet bölgesinde yardımlarını sürdüren Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel de namazda hazır bulundu. Demirel, depremden bir gün önce birlikte galibiyet sevinci yaşadığı ekip arkadaşına son kez veda etti.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel,yaptığı açıklamada "Kıymetli çalışma arkadaşım, yüreği güzel kardeşim Taner Savut’u kaybetmenin tarif edilemez acısı içindeyim. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun."
Taner Savut'un annesi, cenaze aracına giderek oğluna son kez veda etti. Savut'un annesinin "Benim bütün haklarım sana helal olsun. Oğul, peygamberimize komşu olasın. Anan seni hiç unutmayacak..." sözleri yürekleri parçaladı.