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Taraftar 'istifa' dedi, Beşiktaş efsanesi Nihat Kahveci yeni hoca açıklaması yaptı! "Aldığım duyuma göre..."

21.12.2023 23:27 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta üst üste alınan sonuçların ardından bu kez topun ağzına gelen isim teknik direktör Rıza Çalımbay olurken, taraftar sosyal medyada 'istifa' hashtag'i başlatmıştı. Siyah-Beyazlılar'ın efsanelerinden Nihat Kahveci de yenik teknik direktör konusunda dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Ligin 17. haftasında sahasında Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Beşiktaş 3 puana hasret kalırken, son 3 haftada yalnızca 1 puan kazanabildi.

Hal böyle olunca Beşiktaş taraftarı tecrübeli çalıştırıcı Rıza Çalımbay'a sosyal medyada tepki gösterirken, Siyah-Beyazlılar'ın efsane isimlerinden Nihat Kahveci de dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

"KULAĞIMA GELEN BİLGİLERE GÖRE..."

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Nut Spor'da konuşan Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın teknik direktör aradığı duyumunu izleyicilerle paylaşırken "Beşiktaş bir teknik direktör arıyor, kulağıma gelen bilgilere göre Barcelona'yı çalıştırmış bir teknik direktör..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan alınan bu mağlubiyet sonrası taraftarlar sosyal medyada 'Rıza Çalımbay istifa' şeklinde paylaşımlarda bulundu.


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