Taraftar şaşkına döndü! Vodafone Park'a Arda Güler damgası

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Zorlu karşılaşmada puanlar paylaşılırken, bir çok dikkat çeken enstantaneler yaşandı.

ARDA GÜLER-BEŞİKTAŞ...

En çok dikkat çekenlerde birisi ise Arda Güler ve Beşiktaş taraftarı arasında yaşanan an oldu. Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler zorlu Beşiktaş derbisinde yedek soyunurken, mücadelede forma şansı bulamadı.

TARAFTARDAN ARDA GÜLER'E ALKIŞ!

Karşılaşma öncesi ısınmak üzere sahaya çıkan ısınma sonrası Beşiktaşlı taraftarların ricası üzerine taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirdi.

Sarı-lacivertli genç futbolcu bu hareketinin ardından yedek kulübesinin hemen yakınındaki Beşiktaş taraftarlarından alkış topladı.