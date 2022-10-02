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Taraftar şaşkına döndü! Vodafone Park'a Arda Güler damgası

02.10.2022 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 8. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Haftanın maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe Vodafone Park'ta karşı karşıya gelirken, mücadele golsüz berabere bitti. Mücadeleye yedek olarak soyunan genç yıldız Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlarken, maç önü yaptığı o hareketle Beşiktaş taraftarından alkış aldı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Zorlu karşılaşmada puanlar paylaşılırken, bir çok dikkat çeken enstantaneler yaşandı.

ARDA GÜLER-BEŞİKTAŞ...

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En çok dikkat çekenlerde birisi ise Arda Güler ve Beşiktaş taraftarı arasında yaşanan an oldu. Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler zorlu Beşiktaş derbisinde yedek soyunurken, mücadelede forma şansı bulamadı.

TARAFTARDAN ARDA GÜLER'E ALKIŞ!

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Karşılaşma öncesi ısınmak üzere sahaya çıkan ısınma sonrası Beşiktaşlı taraftarların ricası üzerine taraftarlarla tek tek fotoğraf çektirdi.

Sarı-lacivertli genç futbolcu bu hareketinin ardından yedek kulübesinin hemen yakınındaki Beşiktaş taraftarlarından alkış topladı.

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