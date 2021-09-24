Taraftarın 'göğüslerini aç' dediği spor spikeri, cesur pozlarıyla yakıp geçti!

Napoli taraftarlarının ''Göğüslerini aç'' tezahüratıyla geniş kitlelerce tanınan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, son dönemlerde Can Yaman ile yaşadığı beraberlikle Türkiye'nin de tanıdığı bir isim haline geldi. Güzel spiker Diletta Leotta, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla adeta nefes kesiyor.
KUSURSUZ FİZİĞİYLE BEĞENİ TOPLUYOR
Diletta Leotta, 2 bin Napoli taraftarının 'Göğüslerini aç' tezahüratı sonrası dünya basınında önemli bir yer bulmuştu.
Saha kenarında yürürken bir anda taraftarın ahlaksız tezahüratına maruz kalan Leotta, el hareketiyle 'hayır' yanıtı vermişti.
Leotta, sonrasında yaşadığı ilginç olay için şu sözleri söylemişti:
Futbolu çok seviyorum ve taraftarlar ile aramda çok sıkı bir bağ var. Beni her gördükleri yerde fotoğraf çektirmek istiyorlar. Napoli-Brescia maçında olanlar aslında ilk kez olmadı, artık bunları anlayışla karşılıyorum.
İtalyan gazeteci Fulvio Collovati, Leotta'nın bu yaklaşımına, "Eğer bir gazeteci stada bu kıyafetlerle giderse, kendisine bakılmayı seviyor demektir'' yorumunu yapmıştı.
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