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Taraftarın 'göğüslerini aç' dediği spor spikeri, cesur pozlarıyla yakıp geçti!

24.09.2021 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem, taraftarın ''Göğüslerini aç'' tezahüratına maruz kalarak adından söz ettiren ünlü spor spikeri Diletta Leotta, iddialı pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor. Can Yaman ile yaşadığı aşkla Türk magazinin de gündemini meşgul eden Leotta'nın pozlarına, beğeni ve yorum yağıyor.

Napoli taraftarlarının ''Göğüslerini aç'' tezahüratıyla geniş kitlelerce tanınan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, son dönemlerde Can Yaman ile yaşadığı beraberlikle Türkiye'nin de tanıdığı bir isim haline geldi. Güzel spiker Diletta Leotta, Instagram hesabından paylaştığı cesur pozlarla adeta nefes kesiyor.

KUSURSUZ FİZİĞİYLE BEĞENİ TOPLUYOR

Diletta Leotta, 2 bin Napoli taraftarının 'Göğüslerini aç' tezahüratı sonrası dünya basınında önemli bir yer bulmuştu.
Saha kenarında yürürken bir anda taraftarın ahlaksız tezahüratına maruz kalan Leotta, el hareketiyle 'hayır' yanıtı vermişti.
Leotta, sonrasında yaşadığı ilginç olay için şu sözleri söylemişti:
Futbolu çok seviyorum ve taraftarlar ile aramda çok sıkı bir bağ var. Beni her gördükleri yerde fotoğraf çektirmek istiyorlar. Napoli-Brescia maçında olanlar aslında ilk kez olmadı, artık bunları anlayışla karşılıyorum.
İtalyan gazeteci Fulvio Collovati, Leotta'nın bu yaklaşımına, "Eğer bir gazeteci stada bu kıyafetlerle giderse, kendisine bakılmayı seviyor demektir'' yorumunu yapmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta İtalya Can Yaman
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