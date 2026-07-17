Tarihin ilk yazılı tarım anıtı: Binlerce yıldır ilgi odağı

Dünyanın ilk yazılı tarım anıtı olarak kabul edilen ve tarihi dokusunu günümüze kadar ulaştırmayı başaran bu anıtsal yapıda, ellerinde bereketin sembolü olan buğday başakları ve üzüm salkımları tutan fırtına ve bereket tanrısı Tarhunzas Tuwana Kralı Warpalawas'ın bereket tanrısı Tarhunzas tasvir ediliyor.