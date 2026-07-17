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Tarihin ilk yazılı tarım anıtı: Binlerce yıldır ilgi odağı

Geç Hitit Dönemi'nden günümüze ulaşan ve dünyanın ilk yazılı tarım anıtı olarak kabul edilen eşsiz eser, üzerindeki hiyeroglif yazıtları, bereketi simgeleyen figürleri ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki yeriyle hem arkeoloji dünyasının hem de yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

Tarihin ilk yazılı tarım anıtı: Binlerce yıldır ilgi odağı

Konya'nın Halkapınar ilçesinde, binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu'nun en önemli açık hava kültür miraslarından biri olan İvriz Kaya Kabartması, tarih ile doğayı buluşturan görkemiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Tarihin ilk yazılı tarım anıtı: Binlerce yıldır ilgi odağı G1

Konya'nın Halkapınar ilçesi sınırlarında yer alan ve Geç Hitit Dönemi'nin en önemli eserlerinden biri olan tarihi İvriz Kaya Kabartması, İvriz Çayı'nın çıkış noktasındaki devasa kaya kütlesine işlenmiş özgün yapısıyla binlerce yıldır ihtişamını koruyor.

Tarihin ilk yazılı tarım anıtı: Binlerce yıldır ilgi odağı G2

Dünyanın ilk yazılı tarım anıtı olarak kabul edilen ve tarihi dokusunu günümüze kadar ulaştırmayı başaran bu anıtsal yapıda, ellerinde bereketin sembolü olan buğday başakları ve üzüm salkımları tutan fırtına ve bereket tanrısı Tarhunzas Tuwana Kralı Warpalawas'ın bereket tanrısı Tarhunzas tasvir ediliyor.

Tarihin ilk yazılı tarım anıtı: Binlerce yıldır ilgi odağı G3

Dönemin giyim kuşamını, tarımsal zenginliğini ve sanatsal üslubunu yansıtan hiyeroglif yazıtlı bu eşsiz kaya anıtı, bereketli su kaynağıyla bütünleşen mistik atmosferiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ilgisini çekiyor.

Tarihin ilk yazılı tarım anıtı: Binlerce yıldır ilgi odağı G4

Kültürel mirasın en nadide örneklerinden biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bu devasa kültür hazinesi, özgün niteliklerini koruyarak varlığını sürdürüyor.

Tarihin ilk yazılı tarım anıtı: Binlerce yıldır ilgi odağı G5
Anahtar Kelimeler:
Konya UNESCO Hititler
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