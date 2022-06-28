Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Zonguldak'ta:

Üreticilerin zararlarının karşılanması için değerlendirme yapılacağını ifade eden Kirişci, mal kayıplarının telafi edilebilir olduğunu kaydetti.

Kirişci, Saltukova ve Bakacakkadı beldelerinde esnafı ve üreticileri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

- "Hasar tespit çalışmalarını hızla yapacağız"

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