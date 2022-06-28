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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Zonguldak'ta:

28.06.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hasar tespit çalışmalarını hızla yapacağız"

ZONGULDAK (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Zonguldak'ta selden etkilenen bölgelerde incelemede bulundu.

Kirişci, Saltukova ve Bakacakkadı beldelerinde esnafı ve üreticileri ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Seralar ve hayvan çiftliğinde incelemede bulunan Kirişci, hasar tespit çalışmalarının hızla yapılacağını söyledi.

Üreticilerin zararlarının karşılanması için değerlendirme yapılacağını ifade eden Kirişci, mal kayıplarının telafi edilebilir olduğunu kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci selden etkilenen Zonguldak'ta:

- "Hasar tespit çalışmalarını hızla yapacağız"

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