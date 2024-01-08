Tartışmalara son noktayı koydu, Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması! İddiaları bir bir yanıtladı

"KİMSEYLE İRTİBAT KURMADIM"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün şahsım hakkında ortaya atılan, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığım ve Saadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm yönündeki iddiaların tümü yalandır." "Benim şu an için Fenerbahçe Başkanlığı'yla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Saadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım."