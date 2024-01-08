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  4. Tartışmalara son noktayı koydu, Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması! İddiaları bir bir yanıtladı

Tartışmalara son noktayı koydu, Aziz Yıldırım'dan başkanlık açıklaması! İddiaları bir bir yanıtladı

08.01.2024 18:08 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, Sarı-Lacivertliler'de Haziran 2024'te yapılacak başkanlık seçiminde aday olacağı iddiaları sonrası bir açıklama yayınladı. Yıldırım açıklamasında "Fenerbahçe'nin başkan sorunu yoktur" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Haziran ayında yapılması beklenen başkanlık seçimi öncesi, eski başkan Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olacağı iddia edilmişti.

Sarı-Lacivertliler'de 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, iddialara açıklık getirdi. Aziz Yıldırım Saadettin Saran'ın listesinde yer alan isimlerle görüştüğü iddiaları hakkında konuştu.

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"KİMSEYLE İRTİBAT KURMADIM" 

"KİMSEYLE İRTİBAT KURMADIM" 

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün şahsım hakkında ortaya atılan, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığım ve Saadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm yönündeki iddiaların tümü yalandır." "Benim şu an için Fenerbahçe Başkanlığı'yla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Saadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım."

"FENERBAHÇE'NİN BAŞKAN SORUNU YOKTUR" 

"FENERBAHÇE'NİN BAŞKAN SORUNU YOKTUR" 

"Yalnızca Saran'ın listesinde yer almayı planlayan 1 kişi, benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de bir kaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım. Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır."

"YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

"YALAN HABERLERE İTİBAR ETMEYİN"

"İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim."

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım Ali Koç başkanlık fenerbahçe aday
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