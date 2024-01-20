Taş gibi yoğurt yapmanın sırrı! Evde yoğurt nasıl mayalanır, püf noktaları neler? Bağımlısı olacağınız yöntem

Yoğurt yapmak hem basit hem de incelik isteyen bir iştir. Bazı detaylara dikkat ederek taş gibi ve lezzetli ev yoğurdu yapabilirsiniz. Ev yoğurdu yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı demek istiyorsanız işte en pratik ve lezzetli yoğurt mayalama yöntemi...