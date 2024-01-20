Taş gibi yoğurt yapmanın sırrı! Evde yoğurt nasıl mayalanır, püf noktaları neler? Bağımlısı olacağınız yöntem

Yoğurt yapmak hem basit hem de incelik isteyen bir iştir. Bazı detaylara dikkat ederek taş gibi ve lezzetli ev yoğurdu yapabilirsiniz. Ev yoğurdu yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı demek istiyorsanız işte en pratik ve lezzetli yoğurt mayalama yöntemi...
Yoğurt yapımı için gerekli malzemeler; 1,5 litre süt, 2 yemek kaşığı mayalık yoğurt.
Yoğurt yapımı; Sütü kaynatın ve ılınmaya bırakın. Ilınan sütün sıcaklığını ölçün. Eğer sütün içerisine küçük parmağınızın ucunu değdirdiğinizde, parmağınız yanmıyorsa ayarında demektir. Ne çok sıcak, ne de çok ılık olmalı. Ufak bir kase içerisinde, yoğurdu 2-3 kaşık ılık süt ile iyice ezin. Sütü saracağınız örtüleri yayın. Sütü ateşten alın ve mayasını yavaşça koyup, homojen bir şekilde dağılması için karıştırın. Ağzını sıkı bir şekilde kapatın ve kıpırdatmadan iyice sarın. 5-6 saat bekledikten sonra, buzdolabında dinlendirin. Afiyet olsun!
Ev usulü güzel bir yoğurt yapabilmek için en önemli nokta, süttür. Kullanılacak sütün hazır süt olmaması, doğal olması gerekmektedir.Yoğurdunuzun sulu olmamasını, tok bir kıvamda olmasını istiyorsanız, kullanacağınız mayanın da katı bir halde olması gerekmektedir.
Yoğurdu mayalarken, sütün yağ oranı da yoğurdunuzun kıvamı için önemlidir. İnek sütünün yağ oranı, manda ve keçi sütünün yağ oranına göre biraz daha azdır. Eğer imkanınız varsa, manda sütü veya keçi sütü kullanabilirsiniz.Tatlı yoğurtlar elde etmek için, mayalanma süresi sonunda, yoğurdunuzu buzdolabına almalı ve hızlı bir şekilde soğutmalısınız. Gereğinden fazla dışarıda bekleyen yoğurtlar, pH'ı ilerlemeye devam ettiği için ekşimeye başlayacaktır.