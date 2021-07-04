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Tatilciler Antalya'nın ünlü Kaputaş Plajı'nda yoğunluk oluşturdu

04.07.2021 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş Plajı’nın geçiş güzergahında uzun araç kuyruğu oluştu, bölgede yaşanan yoğunluk havadan drone ile görüntülendi

Antalya'nın dünyaca ünlü Kaputaş Plajı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk pazar gününde yoğunluk yaşandı.

Tatilciler, sokağa çıkma ve seyahat kısıtlamalarının sona ermesiyle Batı Akdeniz'in gözde turizm merkezi Kaş ilçesine adeta akın etti.

Hava sıcaklığının 34, deniz suyunun 26 derece ölçüldüğü ilçede, yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler kısıtlamasız ilk pazar gününde Kabutaj Plajı'nda deniz kum ve güneşin tadını çıkardı.

Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş Plajı’nın geçiş güzergahında yaklaşık 1 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Bölgede yaşanan yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.

Torunuyla Kaş'ta tatil yapan Günay Çobanoğlu, ilk defa geldiği Kaputaş'ın turkuaz rengi suyuna hayran kaldığını söyledi.

Kaputaş'ı "saklı bir cennete" benzeten Çobanoğlu, doğal güzelliğini ve verilen hizmeti çok beğendikleri Kaş'a herkesi davet etti.

İlçedeki Akçagerme Plajı da denize girmek isteyenlerin tercih ettiği yerler arasında yer aldı.

Tatilciler Antalya'nın ünlü Kaputaş Plajı'nda yoğunluk oluşturdu

- Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş Plajı’nın geçiş güzergahında uzun araç kuyruğu oluştu, bölgede yaşanan yoğunluk havadan drone ile görüntülendi

Turizm merkezlerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde sahillerde yoğunluk oluştu

Turizm merkezlerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde sahillerde yoğunluk oluştu

Turizm merkezlerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde sahillerde yoğunluk oluştu

Turizm merkezlerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde sahillerde yoğunluk oluştu

Turizm merkezlerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde sahillerde yoğunluk oluştu

Turizm merkezlerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde sahillerde yoğunluk oluştu

Normalleşme sürecinin ilk pazar gününde sahillerde yoğunluk yaşandı

Normalleşme sürecinin ilk pazar gününde sahillerde yoğunluk yaşandı

Normalleşme sürecinin ilk pazar gününde sahillerde yoğunluk yaşandı

Normalleşme sürecinin ilk pazar gününde sahillerde yoğunluk yaşandı
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