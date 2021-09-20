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Tavuk Kievski nasıl yapılır? Tavuk Kievski malzemeleri neler?

20.09.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus mutfağından dünyaya yayılan bir lezzet olan Tavuk Kievski'nin yapımı oldukça kolay ve pratiktir. 2 dal taze tarhun, 2 adet tavuk göğsü ( 2 bütün yani 4 parça) ve ½ çay kaşığı öğütülmüş top karabiber Tavuk Kievski yapımı için gerekli olan malzemelerin arasında yer alıyor. İşte Tavuk Kievski tarifi...

Yirminci yüzyılın başında bulunan Tavuk Kievski'nin lezzeti tereyağından geliyor. Tereyağını az koyarsanız tavuk göğsü kuru olur. Şinitzele benzeyen ve iştah açan yiyeceklerden biti olan Tavuk Kievski yapmaya maydanoz ve tarhunu ince ince doğrayarak, sarımsakları ezerek başlayın. İşte Tavuk Kievski tarifi...

TAVUK KİEVSKİ MALZEMELERİ

* 2 adet tavuk göğsü ( 2 bütün yani 4 parça) * 2 dal taze tarhun * 1 tatlı kaşığı tuz * 3 yemek kaşığı tereyağı * 3 yemek kaşığı un * ½ demet maydanoz (orta boy bir demet) * ½ su bardağı panko (japon ekmeği kırıntısı)(veya normal ekmek kırıntısı) * 1 adet yumurta * ½ su bardağı kızartma yağı * ½ çay kaşığı öğütülmüş top karabiber * 2 iri diş sarımsak

TAVUK KİEVSKİ NASIL YAPILIR?

TAVUK KİEVSKİ NASIL YAPILIR?
Yemeğe lezzetini verecek olan tereyağını oda sıcaklığına getirin. Maydanoz ve tarhunu ince ince kıyın ve sarımsakları ezin.
Tereyağı, sarımsak, otlar, karabiber ve tuzun yarısını iyice harmanlayın. Tavuk göğüslerine keskin bir bıçak ile cep açın. Sonrasında açtığınız ceplerin içine tereyağlı karışımdan koyun. Tavuk göğüslerini kürdan yardımıyla tekrar tutturun.
Kızartma yağını kızdırın. Unu bir tabağa alın ve tuzun kalanı ile karıştırın. Yumurtayı çırpmaya başlayın ve ekmek kırıntılarını da farklı bir tabağa yayın.
Tavukları sırasıyla una, yumurtaya ve ekmek kırıntısına bulayın. Kızmış yağa un, yumurta ve ekmek kırıntısına bulanmış tavukları atın. Tavukların iki tarafı da altın sarısı olana kadar kızartın.
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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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