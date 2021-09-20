Tavuk şiş nasıl yapılır? Tavuk şiş malzemeleri neler?

750 gram kuşbaşı tavuk, tahta şişler, 1 çorba kaşığı domates salçası tavuk şiş yapılırken gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. Tavuk etlerini ne kadar fazla marine ederseniz etler o kadar lezzetli olur. Tavuk şişin yanında pilav, salata, fırında patates veya patates püresi tercih edebilirsiniz. İşte tavuk şiş tarifi...