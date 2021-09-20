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Tavuk şiş nasıl yapılır? Tavuk şiş malzemeleri neler?

20.09.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En sevilen ızgara yemeklerin arasında yer alan tavuk şiş fırında da yapılabilir. İşin püf noktası marinasyon kısmıdır. Tarifi kemiksiz pirzola eti ile denerseniz göğüs etine göre daha yumuşak olur. Aynı zamanda pişirme süresi fırına göre değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden arada sırada fırındaki tavukları kontrol etmelisiniz.

750 gram kuşbaşı tavuk, tahta şişler, 1 çorba kaşığı domates salçası tavuk şiş yapılırken gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. Tavuk etlerini ne kadar fazla marine ederseniz etler o kadar lezzetli olur. Tavuk şişin yanında pilav, salata, fırında patates veya patates püresi tercih edebilirsiniz. İşte tavuk şiş tarifi...

TAVUK ŞİŞ MALZEMELERİ

* 750 gram kuşbaşı tavuk * 1 tatlı kaşığı pul biber * 1 çorba kaşığı domates salçası * 1 tatlı kaşığı biber salçası * 1 tatlı kaşığı tuz * 2 çorba kaşığı yoğurt * 1 çay kaşığı kekik * 4 diş sarımsak * 1/2 çay kaşığı kırmızı toz biber * 1/2 çay bardağı zeytinyağ * 1 çay kaşığı karabiber * Tahta şişler

TAVUK ŞİŞ TARİFİ

TAVUK ŞİŞ TARİFİ
Kuşbaşı doğranmış tavukları karıştırma kabına alın. Salça, yoğurt, rendelenmiş sarımsak, zeytinyağı, baharatlar ve tuzu ilave edin. Elinizle sosları tavuklara yedirin.
Sonrasında en az 1 saat buzdolabında dinlendirin. Ağzı kapalı kabın içinde 1 gece dinlendirirseniz daha leziz olur.
Tahta şişlere tavukları dizin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine şişleri yerleştirin. Ardından, önceden ısıtılmış 180 derece fırında tavukları 30-35 dakika kadar pişirin. Tavukları fırına attıktan ilk 15 dakika sonra diğer yüzünü çevirin. Fırından çıkan tavuk şişi sıcak servis edin. Afiyet olsun...
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