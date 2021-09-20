Tavuk şiş nasıl yapılır? Tavuk şiş malzemeleri neler?

750 gram kuşbaşı tavuk, tahta şişler, 1 çorba kaşığı domates salçası tavuk şiş yapılırken gerekli olan malzemeler arasında yer alıyor. Tavuk etlerini ne kadar fazla marine ederseniz etler o kadar lezzetli olur. Tavuk şişin yanında pilav, salata, fırında patates veya patates püresi tercih edebilirsiniz. İşte tavuk şiş tarifi...
TAVUK ŞİŞ MALZEMELERİ
* 750 gram kuşbaşı tavuk
* 1 tatlı kaşığı pul biber
* 1 çorba kaşığı domates salçası
* 1 tatlı kaşığı biber salçası
* 1 tatlı kaşığı tuz
* 2 çorba kaşığı yoğurt
* 1 çay kaşığı kekik
* 4 diş sarımsak
* 1/2 çay kaşığı kırmızı toz biber
* 1/2 çay bardağı zeytinyağ
* 1 çay kaşığı karabiber
* Tahta şişler
TAVUK ŞİŞ TARİFİ
Kuşbaşı doğranmış tavukları karıştırma kabına alın. Salça, yoğurt, rendelenmiş sarımsak, zeytinyağı, baharatlar ve tuzu ilave edin. Elinizle sosları tavuklara yedirin.
Sonrasında en az 1 saat buzdolabında dinlendirin. Ağzı kapalı kabın içinde 1 gece dinlendirirseniz daha leziz olur.
Tahta şişlere tavukları dizin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine şişleri yerleştirin. Ardından, önceden ısıtılmış 180 derece fırında tavukları 30-35 dakika kadar pişirin. Tavukları fırına attıktan ilk 15 dakika sonra diğer yüzünü çevirin. Fırından çıkan tavuk şişi sıcak servis edin. Afiyet olsun...