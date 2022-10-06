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  4. Tayland’daki geleneksel Vejertan Festivali’nden (Nine Emperor Gods Festival) ilginç görüntüler! Bakmak bile cesaret istiyor

Tayland’daki geleneksel Vejertan Festivali’nden (Nine Emperor Gods Festival) ilginç görüntüler! Bakmak bile cesaret istiyor

06.10.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'ın Phuket adasındaki tapınanlar, tanrılara bağlılıklarını göstermek için yüzlerine metal çiviler delen ve kızgın kömürlerin üzerinde yürüyen dokuz günlük bir Taocu festivali kutladılar. Ortaya ilginç görüntülerin çıktığı festivali görenler katılımcılara bakmakta zorluk yaşadı.

Dokuz İmparator Tanrı Festivali veya Vejetaryen Festivali veya Jay Festivali, Çin takviminin dokuzuncu kameri ayının arifesinde başlayan ve öncelikle Malezya, Singapur, Endonezya ve Tayland gibi Güneydoğu Asya ülkelerinde Peranakanlar tarafından kutlanan dokuz günlük bir Taocu kutlamadır.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Koronavirüs pandemisi sırasında askıya alınan Dokuz İmparator Tanrı Festivali, geleneksel kostümlü bir tapınaktan yürüyen etnik Çin topluluğundan binlerce insanı çekti.
Festival boyunca seks, alkol ve etten uzak duran din adamları, piercinglerin günahlardan tövbeyi simgelediğini ve kötü ruhları kovmak için yapıldığını söylüyorlar.
Reuters’ta yer alan habere göre, Patcharaporn Phromchai yanaklarını şişiren metal bir çiviyi çıkardıktan sonra, "İyi ya da kötü şeyler konuşmuş olabiliriz, bu yüzden piercing yanlış ve işlediğimiz günahları hissetmemiz içindir," dedi.

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Efsaneye göre, Çinli bir opera topluluğu Phuket'te hastalandı, ancak vejetaryen bir diyet gözlemledikten ve İmparator Tanrılara ayinler yaptıktan sonra tamamen iyileşti. Piercingin Hint Thaipusam festivalinden etkilendiğine inanılıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Tayland Phuket Vejetaryen Festivali phuket phuket adası
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