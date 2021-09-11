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TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da esnaf ziyareti yaptı

11.09.2021 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da esnaf ziyareti yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Hükümet Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Şentop, bir tatlıcıda ikram edilen helvanın tadına baktı, caddede satış yapan bir esnaftan üzüm aldı.

Şentop, daha sonra dükkanları ziyaret ederek, iş yeri sahipleriyle sohbet etti. Sokakta kendisini durduran vatandaşların isteklerini dinleyen Şentop, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Şentop'a, ziyaretinde Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da esnaf ziyareti yaptı

TBMM Başkanı Şentop Tekirdağ'da esnaf ziyareti yaptı
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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Mustafa Şentop

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