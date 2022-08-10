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TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi

10.08.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu'nun cenazesi, Tekirdağ'da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden Sakaoğlu'nun (80) naaşı, Orta Cami'ye getirildi.

TBMM Başkanı Şentop ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

İbrahim Sakaoğlu'nun cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından Nusratlı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi

TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi

TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi

TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi

TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi

TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi

TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi

TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi

TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi

TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi

TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi

TBMM Başkanı Şentop'un dayısının cenazesi defnedildi

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