TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Diyarbakır'da partililerle bayramlaştı

DİYARBAKIR (AA) - ​​​​​​Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurban Bayramı'nın son gününde Diyarbakır'da partililerle bir araya geldi.

Sarıgül, merkez Yenişehir ilçesinde partisinin il binasındaki bayramlaşma programında, bayramın huzur, barış, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulundu.

Daha sonra partililerle Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önüne giden Sarıgül, burada af çağrısını yineleyerek, "6,5 milyon mülteciye kucak açan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin 250 bin kader mahkumuna da kucak açacağına inanıyorum." dedi.

Sarıgül, "Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeden bütün siyasi partileri 'Affet Türkiye'm' çağrısına katılmaya davet ediyorum. Şu anda binlerce kader mahkumu buradan çıkacak bir af çağrısını beklemekte. 250 binin üzerindeki kader mahkumu parlamentoda çıkacak kardeşlik barışı affıyla, toplumsal barış affıyla, kardeşlik hukuku affıyla, vicdanlı, merhametli devletimiz inanıyorum ki şefkat elini 250 bin kader mahkumuna ulaştıracaktır." ifadesini kullandı.