TDP Genel Başkanı Sarıgül, Karaman'da temaslarda bulundu

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Karaman'da temaslar gerçekleştirdi.

Sarıgül, Karaman M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde yaptığı açıklamada, parti olarak af taleplerinin, siyasi değil, tamamen vicdani bir talep olduğunu söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerinin hatırlatılması üzerine Sarıgül, "Sayın Gürsel Tekin uzun yıllar siyasetin içerisinde, siyasetin her kademesinde görev yapmış, uzun yıllardan beridir de milletvekilli koltuğunu başarıyla koruyor. Sayın Gürsel Tekin bir açıklama yaptığına göre altı boş bir açıklama olduğunu tahmin etmiyorum. Sayın Gürsel Tekin'in açıklaması kendi bulunduğu siyasi partiyi bağlar. Kendi yetkili kurulları bunu en iyi şekilde değerlendirecektir." ifadesini kullandı.

Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması ihtimaline ilişkin, şunları kaydetti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda benim tabii ki bir şey söylemem doğru olmaz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 657 Sayılı Devlet Personeli Yasası'na göre devletimizde uzun yıllar görev yapmıştır. İlgisiyle, becerisiyle, dürüstlük anlayışıyla Cumhurbaşkanlığı görevini her Türk vatandaşı gibi hak ettiği gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanlığını hak eden isimlerden bir tanesidir. Kendisine başarılar diliyorum."

Sarıgül, daha sonra Karaman Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyarette bulundu.