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  4. Tek tek görüşlerini açıkladılar! Galatasaray'a verilen kırmızı kartlar doğru mu?

Tek tek görüşlerini açıkladılar! Galatasaray'a verilen kırmızı kartlar doğru mu?

24.10.2022 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray sahasında ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın verdiği bazı kararlar büyük tartışmalara neden oldu. Sarı-Kırmızılılar mücadeleyi 9 kişi tamamlarken mücadelenin ardından eski hakemler Palabıyık'ın kararlarını değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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2-2 beraberlikle tamamlanan Galatasaray Alanyaspor mücadelesine hakem kararları damga vururken karşılaşmanın ardından eski hakemler, tartışmalı kararlara imza atan Ali Palabıyık'ın çaldığı düdükleri ve kartlarını değerlendirdi.

İŞTE TARTIŞMALI POZİSYONLAR İÇİN YORUMLAR

"Mertens'in 3. dakikada ofsayt nedeniyle iptal edilen golünde karar doğru mu?"

"Mertens'in 3. dakikada ofsayt nedeniyle iptal edilen golünde karar doğru mu?"
Bülent Yıldırım: Top çizgideki Icardi'ye çarpıyor. Ofsayt doğru.

Lale Orta: Ofsayt.

Deniz Çoban: Ofsayt doğru.

Galatasaray'ın ilk golünde ofsayt var mı?"

Galatasaray'ın ilk golünde ofsayt var mı?"
Bülent Yıldırım: Pozisyon temiz.

Lale Orta: Ofsayt yok.

Deniz Çoban: Ofsayt yok.

"Icardi'nin sayılmayan golünde ofsayt var mı?"

"Icardi'nin sayılmayan golünde ofsayt var mı?"
Bülent Yıldırım: Sorun yok, ofsayt.

Lale Orta: Doğru karar, ofsayt.

Deniz Çoban: Yardımcıyı tebrik ederim. Ofsayt.

"Galatasaray 28. dakikada önce el, sonra temas nedeniyle penaltı bekledi, penaltı var mı?"

"Galatasaray 28. dakikada önce el, sonra temas nedeniyle penaltı bekledi, penaltı var mı?"
Bülent Yıldırım: İlk pozisyonda el teması yok. Sonrasında Yusuf Demir'in elle Rachica'ya teması var ama böyle penaltı olmaz.

Lale Orta: Ele temas yok, sonrasında Rachica'ya minik bir temas var. Penaltı için ağır.

Deniz Çoban: Sizlerle aynı fikirdeyim.

"Sacha Boey'in kırmızı kartı doğru mu?"

"Sacha Boey'in kırmızı kartı doğru mu?"
Bülent Yıldırım: Hakem topun nerede olduğunu süzemedi, yanılıp kırmızı verdi. Sacha Boey belli belirsiz iki hamle yaptı ve Candeias'ı bozdu. Muslera'nın da yetişe şansı var. VAR müdahil olmalı mı, olmamalı mı? Hakem yanılabilir, net ifade ediyorum. Burada VAR devreye girmeli ve durumu kurtarmalıydı.

Lale Orta: Bariz gol şansı yok, kırmızı kart yanlış.

Deniz Çoban: Muslera topu kontrol edebilir, kırmızı yanlış.

Fırat Aydınus: "Sacha Boey'e gösterilen kırmızı kart yanlış. Bariz gol şansı yok. Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda ise Nelsson'un, Yusuf'a yaptığı hareket penaltı."

Erman Toroğlu: "Sacha Boey'un pozisyonu %100 sarı kart. Kırmızı kart yanlış. VAR, maçın hakemi Ali Palabıyık'ı çağırmalıydı."

Deniz Ateş Bitnel: "Faul bile yok!"

Abdullah Yılmaz: "Sarı kart."
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Hakem Ali Palabıyık Alanyaspor penaltı kırmızı kart son dakika galatasaray ab atan ak süper li

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