Tek tek görüşlerini açıkladılar! Galatasaray'a verilen kırmızı kartlar doğru mu?

Bülent Yıldırım: İlk pozisyonda el teması yok. Sonrasında Yusuf Demir'in elle Rachica'ya teması var ama böyle penaltı olmaz. Lale Orta: Ele temas yok, sonrasında Rachica'ya minik bir temas var. Penaltı için ağır. Deniz Çoban: Sizlerle aynı fikirdeyim.

"Sacha Boey'in kırmızı kartı doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Hakem topun nerede olduğunu süzemedi, yanılıp kırmızı verdi. Sacha Boey belli belirsiz iki hamle yaptı ve Candeias'ı bozdu. Muslera'nın da yetişe şansı var. VAR müdahil olmalı mı, olmamalı mı? Hakem yanılabilir, net ifade ediyorum. Burada VAR devreye girmeli ve durumu kurtarmalıydı.



Lale Orta: Bariz gol şansı yok, kırmızı kart yanlış.



Deniz Çoban: Muslera topu kontrol edebilir, kırmızı yanlış.



Fırat Aydınus: "Sacha Boey'e gösterilen kırmızı kart yanlış. Bariz gol şansı yok. Alanyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda ise Nelsson'un, Yusuf'a yaptığı hareket penaltı."



Erman Toroğlu: "Sacha Boey'un pozisyonu %100 sarı kart. Kırmızı kart yanlış. VAR, maçın hakemi Ali Palabıyık'ı çağırmalıydı."



Deniz Ateş Bitnel: "Faul bile yok!"



Abdullah Yılmaz: "Sarı kart."