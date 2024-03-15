Tekirdağ'ın "ramazan çöreği" için coğrafi işaret başvurusu! Kendine has kokusu ve tadı var... 'Günlerce bozulmuyor'

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, ramazan çöreğinin tescillenmesiyle Tekirdağ'ın 11'inci, Trakya'nın ise 29'uncu coğrafi işaretli ürünü olacağını belirtti. Şahin, "Trakya'mızda ürettiğimiz yöresel ürünlerimizin hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda tanınırlığını artırmayı, pazar değerlerini yükseltmeyi ve nihayetinde üreticimizin daha yüksek bedellerle ürünlerini tüketiciyle buluşturmasını sağlıyoruz." dedi.

