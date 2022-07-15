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Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

15.07.2022 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

TEKİRDAĞ (AA) - Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları yerlerin dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle, Tekirdağ-İstanbul yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçiren vatandaşların birçoğu dönüşe geçti.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyardı.

Kara yolundaki akıcı yoğunluğun gün boyu sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda tatil dönüşü yoğunluğu

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Tekirdağ bayram

Tekirdağ Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
03:50
Sabah
05:44
Öğle
13:21
İkindi
17:19
Akşam
20:48
Yatsı
22:34
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