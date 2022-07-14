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Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

14.07.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ sahillerinde hareketlilik yaşanıyor.

Kurban Bayramı sonrası, birleşen tatili değerlendiren vatandaşlar Kumbağ, Yeniçiftlik ve Şarköy plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü sahil kesimlerinde tatilciler denize girerek ve güneşlenerek zaman geçirdi. Aileler de kumsalda çocuklarıyla oyun oynadı.

Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

Tekirdağ sahillerinde bayram tatili yoğunluğu

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Tekirdağ sahil

Tekirdağ Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:48
Sabah
05:43
Öğle
13:21
İkindi
17:19
Akşam
20:49
Yatsı
22:35
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

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