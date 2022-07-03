Karaevli Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangın da, bir kısmı biçilmemiş yaklaşık bin dönüm buğday tarlası zarar gördü.

Tekirdağ'da bin dönüm tarım alanı yandı

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