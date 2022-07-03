YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da bin dönüm tarım alanı yandı

Tekirdağ'da bin dönüm tarım alanı yandı

03.07.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bin dönüm tarım alanı yandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan yangında, bir kısmı biçilmemiş yaklaşık bin dönüm buğday tarlası zarar gördü.

Karaevli Mahallesi'ndeki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın çevredeki tarlalara sıçradı. Çiftçiler de traktörlerle tarlaların etrafını sürerek yangının büyümesini engellemeye çalıştı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekipler, alanda soğutma çalışması yaptı.

Yangında bir kısmı biçilmemiş yaklaşık bin dönüm buğday tarlası zarar gördü.

Tekirdağ'da bin dönüm tarım alanı yandı

Tekirdağ'da bin dönüm tarım alanı yandı

Tekirdağ'da bin dönüm tarım alanı yandı

Tekirdağ'da bin dönüm tarım alanı yandı

Tekirdağ'da bin dönüm tarım alanı yandı

Tekirdağ'da bin dönüm tarım alanı yandı

Tekirdağ'da bin dönüm tarım alanı yandı

Tekirdağ'da bin dönüm tarım alanı yandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
yangın Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:37
Sabah
05:36
Öğle
13:19
İkindi
17:19
Akşam
20:53
Yatsı
22:42
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

İki boksör, iki de sarhoş!

İki boksör, iki de sarhoş!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.