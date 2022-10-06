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Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

06.10.2022 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Yayaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, bir helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ile çok sayıda orman işletme ve itfaiye personeli müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında ilk belirlemelere göre 4 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

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yangın Tekirdağ orman

Tekirdağ Namaz Vakitleri 6 Ekim Perşembe

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Öğle
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İkindi
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