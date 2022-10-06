Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.

Yayaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, bir helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ile çok sayıda orman işletme ve itfaiye personeli müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında ilk belirlemelere göre 4 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.

Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.