TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü.
Yayaağaç Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, bir helikopter, 3 arazöz, 4 itfaiye aracı ile çok sayıda orman işletme ve itfaiye personeli müdahale etti. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında ilk belirlemelere göre 4 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.
Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.
Tekirdağ'da çıkan orman yangını söndürüldü
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