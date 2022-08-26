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Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

26.08.2022 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da şiddetli sağanak etkili oldu.

Çerkezköy ilçesinde akşam saatlerinde aniden şiddetli yağış başladı.

Yağış özellikle Veliköy, Kızılpınar, İstasyon, Gazi Mustafa Paşa ve Bağlık mahallelerinde yollarda taşkınlara neden oldu.

Yağış nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Polis ekipleri, sağanak nedeniyle bazı caddeleri trafiğe kapattı, sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi.

Belediye ekipleri vidanjörlerle sudan tıkanan noktalarda çalışma yaptı.

Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde de aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Çerkezköy su baskını sağanak

Tekirdağ Namaz Vakitleri 26 Ağustos Cuma

İmsak
04:51
Sabah
06:23
Öğle
13:17
İkindi
17:01
Akşam
20:01
Yatsı
21:27
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