Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, göçmen kaçakçılığına karşı tatbikat yaptı

Senaryo gereği 7-8 metre boyundaki balıkçı teknesi Asyaport Liman İskelesi’ne yabancı uyruklu bir şahıs bıraktıktan sonra hızla uzaklaştı. KB-17 Sahil Güvenlik Botu ile arama çalışması yapan ekip, tekneyi Kumbağ önlerinde tespit etti. Teknedekiler "dur" ihtarına uymadı, manevralarla durdurulan tekne en yakın limana çekildi. Teknedeki 2 kişinin gözaltına alınmasıyla tatbikat sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asyaport Limanı'nda düzenlenen tatbikat ve eğitim çalışmasına Sahil Güvenlik Süleymanpaşa Kolluk Destek Tim Komutanlığı personeli katıldı.

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