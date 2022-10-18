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Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, göçmen kaçakçılığına karşı tatbikat yaptı

18.10.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, göçmen kaçakçılığına karşı tatbikat yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, düzensiz göçmenlerin ticari limanlardan yurt dışına kaçırılması olaylarına karşı alınacak önlemler ve uygulanacak harekat tedbirleri konulu eğitim ve tatbikat çalışması gerçekleştirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asyaport Limanı'nda düzenlenen tatbikat ve eğitim çalışmasına Sahil Güvenlik Süleymanpaşa Kolluk Destek Tim Komutanlığı personeli katıldı.

Senaryo gereği 7-8 metre boyundaki balıkçı teknesi Asyaport Liman İskelesi’ne yabancı uyruklu bir şahıs bıraktıktan sonra hızla uzaklaştı. KB-17 Sahil Güvenlik Botu ile arama çalışması yapan ekip, tekneyi Kumbağ önlerinde tespit etti. Teknedekiler "dur" ihtarına uymadı, manevralarla durdurulan tekne en yakın limana çekildi. Teknedeki 2 kişinin gözaltına alınmasıyla tatbikat sona erdi.

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, göçmen kaçakçılığına karşı tatbikat yaptı

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, göçmen kaçakçılığına karşı tatbikat yaptı

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, göçmen kaçakçılığına karşı tatbikat yaptı

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, göçmen kaçakçılığına karşı tatbikat yaptı

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, göçmen kaçakçılığına karşı tatbikat yaptı

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, göçmen kaçakçılığına karşı tatbikat yaptı

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, göçmen kaçakçılığına karşı tatbikat yaptı

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, göçmen kaçakçılığına karşı tatbikat yaptı

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, göçmen kaçakçılığına karşı tatbikat yaptı

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, göçmen kaçakçılığına karşı tatbikat yaptı

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, göçmen kaçakçılığına karşı tatbikat yaptı

Tekirdağ'da Sahil Güvenlik, göçmen kaçakçılığına karşı tatbikat yaptı

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Tekirdağ tatbikat

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