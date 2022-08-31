Tekirdağlı balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Denizlerde av yasağının bu gece sona erecek olması dolayısıyla Tekirdağ'daki balıkçılar, "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince 2022-2023 sezonunun açılışı dolayısıyla Kumbağ Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, bol ve bereketli bir av sezonu temennisinde bulundu.

Albayrak, bu yıl balıkçıların yüzünün gülmesini ümit ettiklerini ifade ederek, "Yaptığımız çalışmalarla artık denizimiz daha temiz. Denizde balık sayımız artıyor. Bu sene balıkçılarımız için bol avcılık yaptıkları bir yıl olacak. Vatandaşlarımızın da bu sene bol balık yiyeceğini umuyoruz." dedi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da hayırlı bir sezon diledi.

Pehlivanoğlu, geceden itibaren balıkçıların ekmek mücadelesine başlayacaklarını dile getirerek, "İnşallah Allah'ın izniyle sabah limana bol palamutla dönmek istiyoruz. " diye konuştu.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da heyecanla denize açılacaklarını, balıkçıların yüzünün güldüğü bir sezon olmasını ümit ettiklerini belirtti.

Konuşmaların ardından dua edildi ve balıkçı tekneleri Marmara Denizi'ne açıldı.

Balıkçılar yasağın bitiminin ardından ağ atarak gece boyunca avlanacak.