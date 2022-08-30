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TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi

30.08.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'de hava unsurlarının geçit töreni ilgiyle izlendi.

Gökbey, Atak helikopterleri, eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürkuş, Bayraktar TB2, AKINCI TİHA, Anka, kargo uçağı ve F-16 gösterisi, izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Atatürk ve Türk bayrağı açarak alandan geçen Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet teşkilatının helikopterleri yoğun alkış aldı. Türk Yıldızları'nın gösterisi de büyük beğeni topladı.

Yaklaşık bir saat süren gösteriyi izleyen vatandaşlar cep telefonları ile sık sık fotoğraf ve video çekti.

TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi

TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi

TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi

TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi

TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi

TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi

TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi

TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi

TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi

TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi

TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi

TEKNOFEST gösteri uçuşları ilgiyle izlendi

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Samsun Teknofest uçak gösteri

Samsun Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:20
Sabah
05:52
Öğle
12:40
İkindi
16:22
Akşam
19:19
Yatsı
20:45

Samsun Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Salı

Derman Eczanesi
Ilkadim
Yaman Eczanesi
Ilkadim
Malkoçoğlu Eczanesi
Canik
Atabay Eczanesi
Atakum
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