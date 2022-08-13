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TEKNOFEST Karadeniz kapsamındaki HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta başladı

13.08.2022 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: - "Bu yarışmada hem yarışmacılar hem de yerli ve milli siber güvenlik ekosistemimiz kazanıyor. Finalistlerimiz gerçek uygulamalar üzerindeki güvenlik açıklarını buluyorlar"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince TEKNOFEST Karadeniz kapsamında düzenlenen HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta gerçekleştiriliyor.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ve Siber Vatan proje ekibinin destekleriyle yapılan bu yılki yarışmaya, 29 farklı ülkeden 1515 yarışmacının yer aldığı 380 takım başvurdu.

Ön eleme aşaması 1 Temmuz'da çevrimiçi test formatında gerçekleştirilen yarışmanın yarı final etabı, 16 Temmuz'da çevrimiçi bayrağı yakala yarışması (CTF-Capture The Flag) şeklinde yapıldı. Yarı finale katılan 8 ülkeden 194 takım ve 609 yarışmacı, bir gün boyunca siber güvenliğin farklı uzmanlık alanlarındaki yetkinliklerini sergiledi.

HackKaradeniz final etabına, 4 ülkeden 10 takım ve 38 yarışmacı girmeye hak kazandı.

Zonguldak'ta iki gün sürecek finaller ise bugün başladı. Yarışmacılar, 3 yerli ve milli uygulamalardaki güvenlik zafiyetlerini bulmaya çalışıyor.

İki etaplı final aşaması sonunda dereceye girecek ilk 3 takım, ödüllerini 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST Karadeniz'de alacak, deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

- "Gerçek uygulamalar üzerindeki güvenlik açıklarını buluyorlar"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, son 5 senedir TEKNOFEST'te siber güvenlik yarışmaları gerçekleştirdiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Elemeler sonunda burada 38 finalistimiz var. Bugün final aşamasının ilk etabını gerçekleştiriyoruz. Yarışmacılarımız 3 yerli ve milli uygulamamızın güvenlik zafiyetlerini buluyor. Bunlardan bir tanesi YaaniMail, bir tanesi Coslat güvenlik duvarı, bir tanesi de Bugbounter mükafat avcılığı platformu. Finalistlerimiz bu platformdaki açıkları bulup yerli ve milli ekosistemimizdeki firmaların gücüne güç katacaklar. Yarın da ikinci etabımız var. Çok adrenalin dolu bir etabımız olacak ve inşallah yarınki aşamayı da kazananları TEKNOFEST coşkusunu birlikte yaşamak için Samsun'a götüreceğiz."

Siber güvenlik alanında güçlü ekosisteme sahip olmanın önemini vurgulayan Koç, "Bu yarışmada hem yarışmacılar hem de yerli ve milli siber güvenlik ekosistemimiz kazanıyor. Finalistlerimiz gerçek uygulamalar üzerindeki güvenlik açıklarını buluyorlar. Burada Türkiye'nin kullandığı birçok yazılımı denetlemiş ve onların açıklarını bularak daha güvenli hale gelmesine destek olmuş oluyorlar." diye konuştu.

TEKNOFEST Karadeniz kapsamındaki HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta başladı

- Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: - "Bu yarışmada hem yarışmacılar hem de yerli ve milli siber güvenlik ekosistemimiz kazanıyor. Finalistlerimiz gerçek uygulamalar üzerindeki güvenlik açıklarını buluyorlar"

TEKNOFEST Karadeniz kapsamındaki HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta başladı

TEKNOFEST Karadeniz kapsamındaki HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta başladı

TEKNOFEST Karadeniz kapsamındaki HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta başladı

TEKNOFEST Karadeniz kapsamındaki HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta başladı

TEKNOFEST Karadeniz kapsamındaki HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta başladı

TEKNOFEST Karadeniz kapsamındaki HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta başladı

TEKNOFEST Karadeniz kapsamındaki HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta başladı

TEKNOFEST Karadeniz kapsamındaki HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta başladı

TEKNOFEST Karadeniz kapsamındaki HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta başladı

TEKNOFEST Karadeniz kapsamındaki HackKaradeniz yarışmasının finali Zonguldak'ta başladı

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