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  4. ‘Telefonum ve arkadaşım yok’ demişti! MasterChef yarışmacısı Gülistan Şalk hakkında bomba iddia

‘Telefonum ve arkadaşım yok’ demişti! MasterChef yarışmacısı Gülistan Şalk hakkında bomba iddia

10.07.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan ve severek izlenen MasterChef programına katılan bir yarışmacının jüri üyeleri ile girdiği diyalog herkesin dikkatini çekmişti. Gülistan Şalk isimli yarışmacının 'telefonum yok, iletişim kuracağım arkadaşım da' yok gibi açıklamaları sonrası sosyal medyada gelen iddia, 'Gülistan Şalk yalan mı söylüyor' sorularını akıllara getirdi.

Geçtiğimiz günlerde MasterChef programında jüri üyeleri ile diyalogla gündem olan Gülistan Şalk isimli yarışmacının söyledikleri, bir Twitter kullanıcısı tarafından yalanlandı. Mehmet Şef ile olan konuşmasında telefonu ve sosyal medya hesabı olmadığını söyleyen Gülistan Şalk, arkadaşları tarafından da ihanete uğradığını söylemişti.

TWITTER'DA İFŞA OLDU

Ancak Twitter üzerinden 'Gulistansalkifsa' isimli bir Twitter hesabının ortaya attığı iddialar kafaları karıştırdı.
Televizyon ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan MasterChef, yeni sezonuyla şimdiden ses getirmeye başladı.
İlginç hayat hikayeleri olan ve farklı farklı pek çok yarışmacının yarıştığı programda, 22 yaşındaki Gülistan Şalk da ses getirmişti.
Yarışmacılardan biri olmak için elemelerde gördüğümüz Gülistan Şalk, cep telefonu kullanmadığını ve arkadaşları konusunda hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek hem jüriler hem de izleyenler tarafından dikkat çekmişti.
Anlattıklarıyla sosyal medyada gündem olan yarışmacı, bir Twitter kullanıcı tarafından yalancılıkla itham edilerek tepki çekti.
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Anahtar Kelimeler:
Masterchef
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