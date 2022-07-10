‘Telefonum ve arkadaşım yok’ demişti! MasterChef yarışmacısı Gülistan Şalk hakkında bomba iddia

Geçtiğimiz günlerde MasterChef programında jüri üyeleri ile diyalogla gündem olan Gülistan Şalk isimli yarışmacının söyledikleri, bir Twitter kullanıcısı tarafından yalanlandı. Mehmet Şef ile olan konuşmasında telefonu ve sosyal medya hesabı olmadığını söyleyen Gülistan Şalk, arkadaşları tarafından da ihanete uğradığını söylemişti.

TWITTER'DA İFŞA OLDU

Ancak Twitter üzerinden 'Gulistansalkifsa' isimli bir Twitter hesabının ortaya attığı iddialar kafaları karıştırdı.

Televizyon ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan MasterChef, yeni sezonuyla şimdiden ses getirmeye başladı.

İlginç hayat hikayeleri olan ve farklı farklı pek çok yarışmacının yarıştığı programda, 22 yaşındaki Gülistan Şalk da ses getirmişti.

Yarışmacılardan biri olmak için elemelerde gördüğümüz Gülistan Şalk, cep telefonu kullanmadığını ve arkadaşları konusunda hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek hem jüriler hem de izleyenler tarafından dikkat çekmişti.