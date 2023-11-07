Teoman en çok seks yapmayı sevdiği yeri açıkladı! "En büyük fantezim..."

Teoman kendisine sorulan, "En çok nerede seks yapmayı sevdiği" sorusuna, "Evde. Pratik ya, neyin nerede olduğunu biliyorsun. Dışarıda seviştiğim zamanlar oldu ama şimdi tercih etmem açıkçası" yanıtını verdi. Ünlü yıldız cinsel hayatı konusunda ‘daha kontrollü gitmeye çalıştığını’ da söyledi.