Tepsili içli köfte nasıl yapılır? MasterChef tepside içli köfte tarifi ve malzemeleri neler?

TV8'in sevilen yarışması MasterChef'te bugün yarışmacılardan tepsili içli köfte yapılması istendi. Farklı yörelerde farklı şekillerde yapılan içli köftenin tarifi ve malzemeleri merak konusu oldu. Peki tepside içli köfte nasıl yapılır?

TEPSİDE İÇLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

MasterChef'te bugün yarışmacılardan sini köftesi ismiyle bilinen tepsili içli köfte tarifi yapılması istendi. İçli köfte, ülkemizin doğusunda bulunan bölgelerde farklı şekillerde yapılabilmekte. Tepside olan hali ise daha pratik bir yol olmakta.

TEPSİDE İÇLİ KÖFTE MALZEMELERİ NELER? 1,5 su bardağı köftelik ince bulgur ½ su bardağı irmik 2 adet küçük boy patates 1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası 1 adet yumurta 1 tatlı kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir) 1 çay kaşığı karabiber 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı İç harcı için: 500 gram kıyma (orta yağlı) 2 yemek kaşığı tereyağı 2 adet orta boy soğan 1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber 1 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 çay kaşığı kimyon 1 su bardağı Antep fıstığı içi

TEPSİDE İÇLİ KÖFTE TARİFİ... İlk olarak patatesleri iyice yumuşayana dek haşlıyoruz. Ardından bulgurla irmiği derin bir kaseye alıyoruz ve üzerlerini biraz geçecek kadar sıcak su koyup kasenin üzerini kapatıyoruz. Bu arada tereyağını bir tavaya alın üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ilave ediyoruz. Soğanlar hafif yumuşayınca kıymayı ilave ediyoruz, kıyma iyice kavrulana kadar orta ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Eklediğimiz kıyma kavrulunca, harcın içine fıstık ve baharatları ekleyip 2 dakika daha pişiriyoruz ve ocaktan alıyoruz. İyice yumuşayana kadar haşladığımız patatesler, bulgurlu karışıma eklemek için soyulmalı. Demlenen irmik ve bulguru havalandırıyoruz ve hafif soğutuyoruz. Tereyağı haricindeki diğer malzemeleri de üzerine ekleyip en az 10 dakika boyunca yoğuruyoruz.