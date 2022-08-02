YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. TESK Genel Başkanı Palandöken, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti:

TESK Genel Başkanı Palandöken, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti:

02.08.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Esnafa ucuz kredi temin edilmeli"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özel bankaların esnafa ucuz kredi temin etmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni (ESOB) ziyaretinde yaptığı konuşmada, salgın sürecinde esnafın iki yıl sıkıntılı bir dönem geçirdiğini söyledi.

Esnaf ve sanatkarların ülkenin vazgeçilmezi olduğunu dile getiren Palandöken, şöyle konuştu:

"2 milyonun üzerinde iş yeri ve üyesi bulunan Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşuyuz. İthalat, ihracat ve istihdamda ülkenin ortalama yüzde 68'ini karşılayan ve küçük işletmelerden oluşan bir yapıya sahibiz. Ülkenin en büyük sorunlarından bir tanesi yüksek enflasyon. Aşırı fiyat artışları nedeniyle burada gizli maliyetler var. Kredi destekleri vesaire ile esnafın sıkışıklığının aşılması gerekiyor. Esnaf olmazsa ülkede küçük fidanlıkların olması mümkün değil. Bunların da ormana dönüşebilmesi için esnaf ve sanatkarlara destek şart."

Kredi çekmek isteyen esnaf için bankaların bahaneler bulduğunu aktaran Palandöken, "Allah'tan esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla krediye ulaşabiliyorlar. İnsanların krediye ulaşabilmesi için kullanılan çek, senet ve kredi kartı ödemeleri engel oluşturuyor. Bunların halledilebilmesi için de özel bankaların da elini taşın altına koyması gerekiyor. Ne yapmalı? Esnafa ucuz kredi temin edilmeli. Esnaf da bu şekilde girdi maliyetleri ve faizle mücadele edebilsin." dedi.

Palandöken, yaz dönemindeki hasat sonrası düğün sezonu ve okulların açılma dönemiyle birlikte piyasalarda hareketlilik beklediklerini ifade etti.

Konuşmanın ardından Afyonkarahisar ESOB Başkanı Cengiz Üstün, Palandöken'e hediye takdim etti.

TESK Genel Başkanı Palandöken, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti:

- "Esnafa ucuz kredi temin edilmeli"

TESK Genel Başkanı Palandöken, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti

TESK Genel Başkanı Palandöken, Afyonkarahisar Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini ziyaret etti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar tesk genel başkanı bendevi palandöken

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:53
Öğle
13:09
İkindi
17:00
Akşam
20:16
Yatsı
21:47
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

17 yıl boyunca hapsetti! Polis gördüklerine inanamadı

17 yıl boyunca hapsetti! Polis gördüklerine inanamadı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Sınırları aştı! Elbisesini kalçasından aşağı indirerek...

Sınırları aştı! Elbisesini kalçasından aşağı indirerek...

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.