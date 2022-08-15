TESK Genel Başkanı Palandöken: "En az asgari ücret düzeyinde emekli aylığı almamız gerekiyor"

KIRŞEHİR (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu.

Palandöken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları birlik başkanlarından oluşan heyetle Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret ederek, yeni görevinde başarı diledi.

Ardından Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (KESOB) gelen Palandöken, KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk ve oda başkanlarıyla görüştü.

Ziyarette konuşan Palandöken, şu anki enflasyondan hükümetin memnun olmadığını, fiyatların yükselmesine akaryakıttan başka faktörlerin de etki ettiğini belirtti.

Palandöken, "Biz sabahın seherinden gece geç saatlere kadar hizmet eden bir meslek grubuyuz. Yanımızda çalışanlar 8 saat çalışıp gidiyor ama biz 18 saat çalışıyoruz. Emekli olduğumuzda aldığımız maaş yanımızda çalışanın maaşıyla orantısız oluyor. Biz diyoruz ki en az asgari ücret düzeyinde emekli aylığı almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kırşehir'de 12-18 Eylül'de gerçekleştirilecek 35. Ahilik Haftası'na değinen Palandöken, "Pandemi sürecinde bile kutlamaları aksatmamaya gayret ettik. Bu yıl çok olağanüstü bir durum çıkmazsa Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımını bekliyoruz. Bu yıl şehir dışından gelen başkan ve üyelerimizin dışında izlemeye gelenler için de her zamankinden daha büyük ve güzel geçecek. Kırşehir'e hem ekonomik hem de tanıtım anlamında katkı koyan insanları inşallah buraya getirmeyi başaracağız." dedi.

KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, Palandöken'e ziyaretin anısına hediye takdim etti.