MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Teşkilat'ın Siyah İnci'si Zeynep Tuğçe Bayat son pozlarıyla olay oldu! Yorum yağdı

Teşkilat'ın Siyah İnci'si Zeynep Tuğçe Bayat son pozlarıyla olay oldu! Yorum yağdı

13.01.2024 10:43 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'in ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgi dizisi Teşkilat'ta hayat verdiği Siyah İnci karakteriyle adından ettiren ünlü oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat son pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Güzel oyuncunun iddialı pozlarına beğeni yağdı.

TRT1'in rekortmen dizisi Teşkilat'ta hayat verdiği Siyah İnci karakteriyle dikkat çeken güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat Intagram hesabındaki paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Her paylaşımı beğeni yağmuruna tutulan ünlü ismin son pozları yine olay oldu.


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

Mini eteği ve trençkotu ile pozlar veren güzel oyuncunun tarzı çok beğenildi.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.
8 Şubat 1990 tarihinde Mersin'de doğan Zeynep Tuğçe Bayat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Üniversite zamanında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Sonrasında birçok dizi ve sinema filminde yer aldı.
FOX'ta yayımlanan Arka Sıradakiler dizisinde 2009 yılında rol alarak ilk oyunculuk tecrübesini gerçekleştirdi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Zeynep Tuğçe Bayat teşkilat Oyuncu ünlü oyuncu karakteri
En Çok Okunan Haberler
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye çıktı

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye çıktı

Ünlü sunucu Ali Kırca'ya büyük şok! Polis müdahale etti

Ünlü sunucu Ali Kırca'ya büyük şok! Polis müdahale etti

'Al-sat' yaptığı videolarla adını duyuran fenomene 700 bin liralık kötü haber: Allah yardım eder inşallah

'Al-sat' yaptığı videolarla adını duyuran fenomene 700 bin liralık kötü haber: Allah yardım eder inşallah

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Nikahı kıyan kişi gelinin eski sevgilisi çıktı! Törenin ortasında itiraf etti

Nikahı kıyan kişi gelinin eski sevgilisi çıktı! Törenin ortasında itiraf etti

2000-2008 sigorta başlangıcı olana ‘denge’ mesajı!

2000-2008 sigorta başlangıcı olana ‘denge’ mesajı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Meditasyon olay oldu! Canlı canlı yaktı... Kimse anlayamadı

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Columbia, Camper, Puma, Levi's... Kışlık giyimde %50'ye varan indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.