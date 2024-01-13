Teşkilat'ın Siyah İnci'si Zeynep Tuğçe Bayat son pozlarıyla olay oldu! Yorum yağdı

TRT1'in rekortmen dizisi Teşkilat'ta hayat verdiği Siyah İnci karakteriyle dikkat çeken güzel oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat Intagram hesabındaki paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Her paylaşımı beğeni yağmuruna tutulan ünlü ismin son pozları yine olay oldu.



Mini eteği ve trençkotu ile pozlar veren güzel oyuncunun tarzı çok beğenildi.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Güzelliğin halis mi?' gibi yorumlar yapıldı.

8 Şubat 1990 tarihinde Mersin'de doğan Zeynep Tuğçe Bayat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Üniversite zamanında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Sonrasında birçok dizi ve sinema filminde yer aldı.