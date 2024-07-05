TFF Başkanı UEFA'nın Merih kararı için hiç bilinmeyen o gerçeği duyurdu! Bir kötü haber daha...

UEFA, Avusturya maçında attığı goller sonrası bozkurt işareti yapan A Milli Takım'ı futbolcusu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.
UEFA, İngiliz futbolcu Bellingham’ın İngiltere-Slovakya maçında rakip taraftara cinsel organıyla hareket yapmasına ise ertelenmiş 1 maç cezası vermişti.
Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan ceza sonrası konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi herkesi şaşırtan bir gerçeği daha duyurdu.
UEFA'nın Merih Demiral'ın yapmış olduğu 'bozkurt' işaretine ise 2 maç men cezası vermesi kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.
Büyükekşi açıklamasında verilen cezanın CAS'a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olduğunu belirtti.
"UEFA'nın maçta görevli delegesinin raporunda cezai yaptırım ile ilgili bir ifade olmamasına rağmen, bazı batılı siyasetçilerin açıklamalarının ardından UEFA'nın konu ile ilgili müfettiş atayarak soruşturma başlatmış olması da sürecin ve kararın bağımsızlığına gölge düşürmüştür. Oyuncumuzun gol sevinci sırasında yaptığı işaret hiç bir şekilde siyasi bir işaret değildir, Türklerin yüzyıllardır kullandığı Türklüğü sembolize eden bir işarettir."
"Son 16 turunda Avusturya'yı eleyerek, çeyrek finale yükselen ve yarın çeyrek finalde Hollanda ile yarı finale yükselme maçına çıkacak A Milli Futbol Takımımızın tarih yazdığı bu büyük organizasyonda bu ceza asla kabul edilemez."
"Başlatılan soruşturma sürecinin adaletsizliği , UEFA müfettişinin yanlı medya kuruluşlarına sızdırılan raporu ve titizlikle hazırladığımız 27 sayfalık kapsamlı Savunma dosyamızın değerlendirilmediğini savunma süremiz biter bitmez açıklanan karardan da anlaşılmaktadır."
"3 maçın altındaki cezalarda CAS'A itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı da verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımızda elimizden alınmıştır."