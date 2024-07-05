TFF Başkanı UEFA'nın Merih kararı için hiç bilinmeyen o gerçeği duyurdu! Bir kötü haber daha...

"TÜRKLÜĞÜ SEMBOLİZE EDEN BİR İŞARETTİR"

"UEFA'nın maçta görevli delegesinin raporunda cezai yaptırım ile ilgili bir ifade olmamasına rağmen, bazı batılı siyasetçilerin açıklamalarının ardından UEFA'nın konu ile ilgili müfettiş atayarak soruşturma başlatmış olması da sürecin ve kararın bağımsızlığına gölge düşürmüştür. Oyuncumuzun gol sevinci sırasında yaptığı işaret hiç bir şekilde siyasi bir işaret değildir, Türklerin yüzyıllardır kullandığı Türklüğü sembolize eden bir işarettir."