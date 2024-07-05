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TFF Başkanı UEFA'nın Merih kararı için hiç bilinmeyen o gerçeği duyurdu! Bir kötü haber daha...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.07.2024 17:07
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UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. TFF, cezaya itiraz için CAS'a gitmeyi planlarken, TFF Başkanı yaptığı açıklamayla herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

UEFA, Avusturya maçında attığı goller sonrası bozkurt işareti yapan A Milli Takım'ı futbolcusu Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

ÇİFTE STANDART

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UEFA, İngiliz futbolcu Bellingham’ın İngiltere-Slovakya maçında rakip taraftara cinsel organıyla hareket yapmasına ise ertelenmiş 1 maç cezası vermişti.

Kamuoyunda büyük tepkilere neden olan ceza sonrası konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi herkesi şaşırtan bir gerçeği daha duyurdu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

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UEFA'nın Merih Demiral'ın yapmış olduğu 'bozkurt' işaretine ise 2 maç men cezası vermesi kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

Büyükekşi açıklamasında verilen cezanın CAS'a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olduğunu belirtti.

İŞTE BÜYÜKEKŞİ'NİN O SÖZLERİ:
Euro 2024

"TÜRKLÜĞÜ SEMBOLİZE EDEN BİR İŞARETTİR" 

"TÜRKLÜĞÜ SEMBOLİZE EDEN BİR İŞARETTİR" 

"UEFA'nın maçta görevli delegesinin raporunda cezai yaptırım ile ilgili bir ifade olmamasına rağmen, bazı batılı siyasetçilerin açıklamalarının ardından UEFA'nın konu ile ilgili müfettiş atayarak soruşturma başlatmış olması da sürecin ve kararın bağımsızlığına gölge düşürmüştür. Oyuncumuzun gol sevinci sırasında yaptığı işaret hiç bir şekilde siyasi bir işaret değildir, Türklerin yüzyıllardır kullandığı Türklüğü sembolize eden bir işarettir."

"ASLA KABUL EDİLEMEZ" 

"ASLA KABUL EDİLEMEZ" 

"Son 16 turunda Avusturya'yı eleyerek, çeyrek finale yükselen ve yarın çeyrek finalde Hollanda ile yarı finale yükselme maçına çıkacak A Milli Futbol Takımımızın tarih yazdığı bu büyük organizasyonda bu ceza asla kabul edilemez."

"ADALETSİZLİK BURADAN BELLİ" 

"ADALETSİZLİK BURADAN BELLİ" 

"Başlatılan soruşturma sürecinin adaletsizliği , UEFA müfettişinin yanlı medya kuruluşlarına sızdırılan raporu ve titizlikle hazırladığımız 27 sayfalık kapsamlı Savunma dosyamızın değerlendirilmediğini savunma süremiz biter bitmez açıklanan karardan da anlaşılmaktadır."

ŞAŞIRTAN GERÇEĞİ AÇIKLADI 

ŞAŞIRTAN GERÇEĞİ AÇIKLADI 

"3 maçın altındaki cezalarda CAS'A itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı da verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımızda elimizden alınmıştır."

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Mehmet Büyükekşi Merih Demiral UEFA son dakika tff
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UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza! TFF CAS'a gidiyor

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