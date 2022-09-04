TFF saldırısında kan donduran detay! Domates bahçesinden çıkanlar şoke etti

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıya dair detaylar günden güne aydınlanıyor. Yapılan ilk incelemelere göre saldırının yaklaşık 200 metreden yapıldığı ve 11 el ateş açıldığı, silahın ise binanın arka kısmındaki dere tarafından ateşlendiği belirlenirken, toplantı odasının bulunduğu kata 5, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin odasına da bir merminin isabet ettiği, saldırı sırasında yönetim kurulunun toplantı halinde olduğu kaydedilmişti.

RİVA MEYDAN'DA YAKALANDI!

Düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin ise 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis, olayın detaylarını ortaya çıkarmak üzere çalışmalara başlamıştı. Kurşunların geldiği yerin bir baraka olduğunu tespit eden polis, sonrasında buradan ayrılan aracı kullanan Oğuzhan G.'yi evinde gözaltına aldı. Oğuzhan G.'nin barakadan Cüneyt U. ile ayrıldığını söylemesi üzerine Cüneyt U. da Riva Meydan'da yakalandı.

"SİLAHI SAZLIĞA ATTIM"

Gözaltına alınan Cüneyt U.'nun emniyetteki ilk ifadesinde, "Alkolün etkisiyle havaya ateş ettim. Kesinlikle federasyon binasını hedef almadım. Bir talihsizlikti, pişmanım. Silahı da oradaki sazlığa attım" dediği ortaya çıktı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cüneyt U.'nun yaşadığı eve giderek arama yaptı. Aramalarda evin içinde iki adet av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. Evin dışında bulunan domates bahçesini de arayan ekipler, burada siyah bir beze sarılmış halde iki adet 9 mm tabanca ve 12 adet mermi buldu. Bunlardan birinin olayda kullanılan silah olduğu belirlendi.

"ADAM ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"

Gözaltına alınan Cüneyt U. ile Oğuzhan G., Gayrettepe'de sorgulandı. Polis soruşturma kapsamında bu kişilerle irtibatlı olduğu tespit edilen H.Ç.'yi de yakaladı. Savcılıkta ifadelerinin ardından Cüneyt U. ve Oğuzhan G., 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi, H.Ç ise serbest bırakıldı. Mahkemede Cüneyt U.'nun konutu terk etmeme şartıyla tahliyesine, Oğuzhan G.'nin ise serbest bırakılmasına karar verildi.

"ORAYI GÖREN KAMERA VAR MI?"

Oğuzhan G.'nin, TFF binasında temizlikçi olarak çalışan İ.A.'yı arayıp, "Bizim taraftan Cüneyt abi ile ateş ettik. Kurşunlar binaya isabet etmiş. Orayı gören kamera var mı?" diye sorduğu bildirildi. Olayla ilgili ifadesi alınan İ.A. da serbest bırakıldı.

İKİ TABANCA LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Öte yandan saldırının ardından Cüneyt U’nun evinde yapılan aramada 2 av tüfeği ve hobi bahçesinde olayda kullanıldığı belirtilen 2 adet 9 mm silah ve 12 fişek bulundu. Şüpheli Cüneyt U.’nun evinde bulunan iki adet av tüfeği ile domates tarlasında bulunan iki tabanca başka bir suçta kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için kriminal polis laboratuvarına gönderildi.