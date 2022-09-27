TMO Genel Müdürü Güldal, Giresun'da fındık alım merkezlerini ziyaret etti:

GİRESUN (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, TMO'nun, üreticilerin getireceği bütün fındığı almak için hazırlıklarını yaptığını belirterek, "Bizim randevu sistemine sadık olarak planladığımız şekilde, kriterlerimize uygun fındıkların gelmesi halinde hiçbir üreticimizi geri çevirmeyeceğiz." dedi.

Güldal, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ile TMO'nun Giresun 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık alım merkezlerinde incelemelerde bulundu.

İlgililerden alımlara ilişkin bilgi alan Güldal, üreticilerle sohbet etti.

Ahmet Güldal, burada gazetecilere, 22 Ağustos'ta başladıkları fındık alımlarının 50 ayrı noktada, hızlı şekilde devam ettiğini söyledi.

Günlük 2 bin 500 ton fındık alımı yaptıklarını vurgulayan Güldal, Giresun'da ise bu rakamın 450 ila 500 ton olduğunu aktardı.

Güldal, TMO'ya çok büyük yöneliş olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu anlamda üreticilerimize teşekkür ediyoruz. 31 Aralık 2022 tarihine kadar TMO alımı sürdürecektir ve hızlı şekilde alacaktır. Mümkün olduğu kadar en fazla fındığı stoklarına çekecektir. Burada amacımız, öncelikle üreticinin fındığının değerini maksimum seviyede kazanması. Bu anlamda da verilen fiyatlar üreticilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmakta. TMO tercih edilmekte. TMO, üreticilerimizin kendisine getireceği bütün fındığı almak için hazırlıklarını yapmış durumdadır. Bizim randevu sistemine sadık olarak planladığımız şekilde, kriterlerimize uygun fındıkların gelmesi halinde hiçbir üreticimizi geri çevirmeyeceğiz."

Alım kriterleriyle ilgili de bilgi veren Güldal, "Bu anlamda dün talimat da verdik. Randımandan dolayı yüzde 40 altında olan üreticilerimiz bir kere daha elle işleyip ayıklayıp fındıklarını bize getirme imkanına sahip oldular. Bu anlamda da bir iş daha kolaylaştırmış olduk. Rutubet oranı yüzde 6 idi, 6,5'e çıkarttık. Çürük, çatlak, kırık oranlarımızı biz üreticilerimize sürekli anlattık." diye konuştu.

- "Üreticilerin yanında olmaya devam edeceğiz"

TMO Genel Müdürü Güldal, fındık alım bölgelerinde faaliyetlerini haftanın 6 günü, günde en az 12 saat çalışma kaydıyla sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Üreticilerimiz rahat olsun. Müsterih olsun. Randevular açık, alımlarımız hızlı, personelimiz hazır. TMO tüm hazırlıklarını yapmış vaziyette, üreticilerin yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Bize arz edilen fındığın azamisini, tamamını almak için hazırlıklarımızı yaptık" ifadesini kullanan Güldal, bu sene önceki yıllardan daha fazla depo kiraladıklarını, alım noktaları ve personel kapasitelerini artırdıklarını, ihtiyaç olması halinde yeni depolar veya görevlendirmeler de yapabildiklerini kaydetti.

Milletvekili Cemal Öztürk ise fındık üreticilerinin, TMO'nun fındık alım şartları ve politikasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TMO'nun, üreticilerin getirdiği tüm fındığı alacağını kaydeden Öztürk, "Altyapısını hazırlamış, personelimiz gayet iyi çalışıyor, gece gündüz. Müstahsilimizi memnun etmek için her şey sağlıklı şekilde yürüyor." sözlerini sarf etti.

Ahmet Güldal, daha sonra Osman Ağa Meydanı'ndaki TMO'nun ürün satış noktasının açılışına katıldı.